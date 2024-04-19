انفجار قرب مطار أصفهان والسلطات الإيرانية تعلق الرحلات الجوية

وقع انفجار قرب مطار مدينة أصفهان الإيرانية فجر اليوم، حيث تعرضت مناطق في ايران، إلى هجوم بالمسيرات.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، إنه وقع انفجارات قوية قرب أصفهان ولكن لم تتعرض المنشآت النووية بالبلاد لأي ضرر، وأعلنت السلطات الإيرانية عن تعليق الرحلات الجوية فوق مدن أصفهان وشيراز وطهران.

من جانبه، قال المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية "إن الدفاعات الجوية أسقطت عدة مسيرات صغيرة".

وتوجد العديد من المواقع النووية الإيرانية بإقليم أصفهان، بما في ذلك "نطنز" محور البرنامج الإيراني لتخصيب اليورانيوم.

ووفقا لوكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس"، فقد أطلقت إيران بطاريات الدفاع الجوي في وقت مبكر من صباح الجمعة مع سماع انفجارات بالقرب من قاعدة جوية رئيسية بالقرب من أصفهان ، مما أثار مخاوف من ضربة إسرائيلية محتملة في أعقاب هجوم طهران غير المسبوق بطائرات بدون طيار وصواريخ على البلاد.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إيران تتعرض لهجوم، حيث لم يعترف أي مسؤول إيراني بشكل مباشر بهذا الاحتمال ولم يستجب الجيش الإسرائيلي لطلب التعليق. ومع ذلك، ظلت التوترات مرتفعة في الأيام التي تلت هجوم يوم السبت على إسرائيل وسط حربها على حماس في قطاع غزة وضرباتها التي تستهدف إيران في سوريا.

وأشار أحد المسؤولين الحكوميين الإيرانيين إلى أن المواقع ربما تكون قد استهدفت بطائرات بدون طيار، قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن الدفاعات الجوية أطلقت النار على قاعدة جوية رئيسية في أصفهان، والتي كانت منذ فترة طويلة موطنًا للأسطول الإيراني من طائرات F-14 Tomcat الأمريكية الصنع - والتي تم شراؤها قبل الثورة الإسلامية عام 1979، بحسب أسوشيتد برس.

ونقلت الوكالة تعليق حسين داليريان، المتحدث باسم برنامج الفضاء المدني الإيراني، الذي نشره على منصة X للتواصل الاجتماعي، بإنه تم إسقاط عدة طائرات صغيرة بدون طيار، ولم يتضح على الفور مكان حدوث ذلك.