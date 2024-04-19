الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يخاطب الكاف خوفا من هذا الأمر

الخطيب
الخطيب

قال الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي خاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، من أجل تأمين تشغيل تقنية الفيديو في مباراتهم أمام مازيمبي الكونغولي، خاصة أن صاحب الأرض سبق وقام بتعطيل التقنية خلال عدة مباريات على ملعبه في الفترة الماضية.

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أضاف شبانة في تصريحات على فضائية etc: "اللجنة التنفيذية بالكاف ستعقد اجتماع لمناقشة تطوير تقنية الفيديو، وفي الوقت نفسه يخاطب الأهلي مسئولي الكاف لمنع تعطل الفار في المباراة".

وواصل : "الأهلي أيضًا خاطب الكاف لتسهيل وصول الفريق إلى ملعب المباراة في ظل المضايقات التي حصلت للفريق خلال الساعات الماضية، وتأخر وصوله للمران".

وتابع: "هذه الأمور والمضايقات حدثت في التدريبات وقبل مواجهة الفريقين معا، ومن يتخيل ما يحدث في قارة إفريقيا حتى الآن وفي الدور نصف النهائي

وأشار: لازالت هذه الأزمات مستمرة، و الأهلي قادر على التعامل مع الأزمات الخاصة بموعد المباراة والطقس، لكن هناك أمور قد تخرج اللاعبين عن تركيزهم".

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