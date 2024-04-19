المخاطر البيئية على ساحل البحرالأحمر.. رسالة ماجستير بآداب الفيوم غدًا

تناقش بقسم الجغرافيا فى كلية الاداب بجامعة الفيوم غدا السبت رسالة الماجستير المقدمة من الباحث احمد جمال عبود الشيخ المعيد بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات فى الكلية بعنوان"المخاطر البيئية على الساحل المصرى بالبحر الاحمر – دراسة فى جغرافيا البيئة".

تكونت لجنة الاشراف على الرسالة من الدكتورة هناء نظير على استاذ التغيرات البيئية ورئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الاداب – جامعة الفيوم والدكتور احمد محمد ابو رية استاذ الجغرافية الطبيعية ونظم المعلومات الجغرافية ووكيل كلية الاداب فى جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورخليل محمد خليل مدرس جغرافيا التنمية بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية فى كلية الاداب بجامعة الفيوم .

لجنة المناقشة والحكم

وتتكون لجنة المناقشة والحكم من الدكتورة هناء نظير على استاذ التغيرات البيئية ورئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الاداب – جامعة الفيوم -رئيسا ومشرفا والدكتور احمد محمد ابو رية استاذ الجغرافية الطبيعية ونظم المعلومات الجغرافية ووكيل كلية الاداب فى جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث –عضوا ومشرفا والدكتور سامح بكر الكفراوى رئيس قسم علوم البحار وادارة المناطق الساحلية فى الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء – عضوا ومناقشا والدكتور عبد الحميد احمد كليو استاذ الجغرافيا الطبيعية المساعد فى كلية الاداب فى جامعة المنصورة –عضوا ومناقشا .

تجرى المناقشة فى الحادية عشرصباحا بقاعة المؤتمرات فى كلية الاداب فى جامعة الفيوم باشراف الدكتور طارق عبد الوهاب عميد الكلية والدكتور احمد كمال ابو رية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وراوية كمال مدير الدراسات العليا بالكلية.