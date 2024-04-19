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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمود عاشور: أستعد لأولمبياد باريس.. ولدي 3 عروض خارجية

محمود عاشور
محمود عاشور

أكد الحكم الدولي محمود عاشور أنه يستعد للسفر إلى باريس بعد شهر ونصف من أجل  الانضمام لمعسكر الاستعداد للأولمبياد.

وتابع عاشور في تصريحات متلفزة: كنت موجودًا في 11 مباراة بأمم أفريقيا في الافتتاح والنهائي، وأجهز للتواجد  في أولمبياد باريس، وأنا الحكم المصري الوحيد من 12 حكم على مستوى العالم بمجهود شخصي من جانبي.


وأكمل: لا أبحث عن اللعب في الدوري المصري، ولدي 3 عروض خارجية، وأي حكم جيد أصبح يسافر للخارج من أجل إدارة المباريات.

وتابع: لا أبحث عن التواجد في المباريات، وتلقيت عروضا للعمل في لبنان والإمارات عن طريق تامر دري وعصام عبدالفتاح، و منزعج من عدم ابلاغي بقرار إيقافي من جانب لجنة الحكام برئاسة بيريرا.

وواصل: ناشدت وزير الرياضة من أجل التدخل، مؤكدا أن التحكيم واجهة مشرفة للبلد، هناك لاعبين يتم انفاق الملايين عليهم للظهور في الأولمبيا.

وأشار: الحكم لا يتم الانفاق عليه شيئا، يجب أن يتم حل الأزمات وتوفير الأجواء الجيدة للظهور بشكل طيب في الفترة المقبلة.

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