مفيدة للرجال| طريقة عمل شوربة البروكلي الصحية

يساعد تناول البروكلي في حرق السعرات الحرارية، لذلك كل من يريد اتباع حميه غذائية سليمة يقوم بإضافته ليومة، كما أنه يحتوي على عناصر غذائية مهمة للجسم، فبجانب أنه يساعد على إنقاص الوزن إلا أنه يساعد في الوقاية من السرطان وتحسين صحة القلب والشرايين، ولذلك سنعرض عليكم طريقة عمل شوربة البروكلي.





شوربة البروكلي

طريقة عمل شوربة بروكلي

المقادير

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم ناعم)

- الثوم : فصّان (مفروم ناعم)

- البروكولي : 3 اكواب (مقطع زهرات صغيرة / يمكن استخدام المفرز)

- مرق دجاج : 4 اكواب

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1. سخني زيت الزيتون في قدر على نار متوسطة ثم أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يطرى.

2. أضيفي البروكلي والبطاطس ومرق الدجاج واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار واتركيها لمدة 15 دقيقة حتى تنضج المكونات.

3. اخلطي الشوربة بواسطة الخلاط الكهربائي حتى تصبح مزيجاً ناعماً وأعيديها للقدر وسخنيها.

4. تبلي بالملح والفلفل وقدميها ساخنة.





فوائد تناول البروكلي

تعزيز صحة العظام

للبروكلي دور في الحفاظ على صحة العظام، وإمكانية الوقاية من ترقق وهشاشة العظام نتيجة احتوائه على فيتامين ك، وفيتامين ج، والكالسيوم.





حيث أن نقص الكالسيوم أو فيتامين ك عادة ما يكون مرتبط بارتفاع خطر الاصابة بكسور في العظام، إذ يدخل الكالسيوم في تكوين العظام ونموها، كما يساهم فيتامين ك بزيادة امتصاص الجسم للكالسيوم والحد من إفرازه في البول.





ويعد البروكلي مصدر غني لكل من الكالسيوم وفيتامين ك، فالكوب الطازج منه يحوي ما يقارب 92 ميكروغرام من فيتامين ك و43 مليغرام من الكالسيوم.





يقلل من الالتهابات

البروكلى غنى بمضادات الأكسدة ، بما فى ذلك مركبات الفلافونويد والكاروتينات والمركبات الفينولية، وتساعد مضادات الأكسدة هذه على تقليل الالتهاب في الجسم من خلال محاربة الجذور الحرة، ويرتبط الالتهاب بالعديد من الأمراض المزمنة ، بما فى ذلك أمراض القلب والسرطان والتهاب المفاصل، يمكن أن يساعد تناول البروكلى بانتظام فى تقليل مخاطر هذه الأمراض وتعزيز الصحة العامة.





يقوى المناعة

يحتوى البروكلى على نسبة عالية من فيتامين ج ، وهو ضرورى لنظام المناعة الصحى، يحسن فيتامين سى إنتاج خلايا الدم البيضاء التى تساعد على محاربة العدوى والأمراض ، يمكن أن يساعد تناول البروكلى بانتظام فى تقليل مخاطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا والتهابات أخرى.





فوائد البروكلي للرجال

يساعد القرنبيط الأخضر (بروكلي) في التقليل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، ومنع نمو الأورام، كما أنه يوازن ارتفاع السكر ويقوي العظام ويحافظ على صحة الأسنان، ويحسن من عملية الهضم.





فوائد البروكلي للبشرة

يعد البروكلي صدراً غذائياً غنياً بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الضرورية مثل المعادن والمعادن بما في ذلك النحاس والزنك، والفيتامين ج، كما أنه يساعد في الحفاظ على بشرة صحية. هذا يعني أنه يحمي الجلد أيضًا من الإصابة بالعدوى بالإضافة إلى الحفاظ على التوهج الطبيعي للبشرة.

كما أن البروكلي غني بفيتامين ك والفولات والأحماض الدهنية، مما يجعله مثاليًا للحفاظ على مناعة الجلد الصحي.





فوائد البروكلي للرضع

يعتبر البروكلي من الخضروات الصحية المهمة التي يمكن إدخالها في نظام الطفل الغذائي، حيث يمكن هرسه وإطعامه للطفل من 4-6 أشهر فما فوق، للحصول على الفيتامينات الأساسية والدهون الصحية لنمو الطفل.