الجمعة 19 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عبد العال: موديست لا يصلح للأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، أن الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لا يصلح لقيادة خط خط هجوم القلعة الحمراء.

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وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" موديست حصل على فرصته كاملة مع فريق الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر ورغم ذلك لم يقدم الأداء المنتظر منه ".

وتابع:" يجب أن يرحل موديست عن الأهلي في الموسم المقبل لأنه يصلح والتعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر في الفترة المقبلة ".

ويقدم موديست مستويات متواضعة منذ انضمامه إلى النادي الأهلي في الصيف الماضي، ولم ينجح في تقدم أوراق اعتماده مع القلعة الحمراء.

 

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