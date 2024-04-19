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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رضا عبد العال: إخفاء الكرات بمباراة القمة كان في صالح الأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك أهدر من فرصة هدف محقق في الوقت المحتسب بدل من الضائع أمام فريق الأهلي في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.

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وكان الزمالك قد فاز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدوي في اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر بالدوري المصري الممتاز.
وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن إخفاء الكرات بمباراة القمة كان في صالح الأهلي حتى لا تزيد النتيجة أكثر من هدفين في مباراة القمة لصالح نادي الزمالك ".
وتابع:" فريق الزمالك أهدر أكثر من فرصة هدف محقق على مرمي مصطفى شوبير في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة ".

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