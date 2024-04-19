آخر موعد لتسليم استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن آخر موعد لتسليم استمارة امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن آخر موعد لتسليم استمارات امتحانات الدبلومات الفنية 2024 هو يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل الحالي.

ودعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الدبلومات الفنية 2024 إلى سرعة تسليم استمارة الامتحانات قبل انتهاء المدة المحددة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية بالتوجه بما يلزم نحو: إعلام مسئولي المدارس الفنية بكل نوعيتها التابعة لنطاق مديريتكم بأن آخر موعد لتقدم طلبة الدبلومات الفنية بالاستمارات الخاصة بأداء الامتحان للعام الدراسي 2023-2024 هو يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بعدم الاستثناء بعد انتهاء الموعد المحدد لتسليم استمارات امتحانات الدبلومات الفنية 2024 حفاظا على حسن سير أعمال امتحانات الدبلومات الفنية وفقا للتوقيتات المحددة.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وتعقد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في الفترة من 25 مايو وحتى 6 يونيو 2024 بالنسبة للامتحانات التحريرية.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قرر تبكير موعد انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024.

وأصدر وزير التربية والتعليم قرارا ببدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم 25 مايو 2024 بدلا من يوم الأول من يونيو 2024 بحسب الموعد المحدد في الخريطة الزمنية للعام الدراسى.

ووجه وزير التربية والتعليم بتجهيز استراحات مراقبي ومصححي امتحانات الدبلومات الفنية 2024 وتأمين أعمال الكنترولات واللجان الامتحانية.

وتستمر امتحانات الدبلومات الفنية 2024 حتى يوم 6 يونيو 2024، بحسب قرار وزير التربية والتعليم الأخير.

ويتولي الدكتور محمد موسى عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2024، والدكتور عمرو بصيلة نائبًا لرئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحانات الدبلومات الفنية، حيث يسمح للفئات التالية من الطلاب المقيدين بالفرق النهائية قيدا رسميًا قانونيًا خلال العام الدراسي 2023/2024 بالمدارس الرسمية والخاصة بالتقدم للامتحان وهم: الطلاب المقيدون بالمدارس الثانوية الفنية التجارية- الفندقية- الزراعية- الصناعية نظام السنوات الثلاث بجميع الشعب والتخصصات، والطلاب المقيدون بالمدارس الثانوية الفنية التجارية- الفندقية- الزراعية- الصناعية) نظام السنوات الثلاث والمطبق بها المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية.

وتتضمن الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2024 : الطلاب المقيدون بالمدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج تجارى- فندقي- زراعي- صناعي نظام السنوات الثلاث، والطلاب المقيدون بالمدارس الثانوي، بجانب الطلاب المقيدون بالمدارس الفنية المتقدمة تجارية- فندقية- زراعية- صناعية نظام السنوات الخمس.

كما يسمح للطلبة الناجحين أو الراسبين بالصف الثالث بدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس، وكذلك الطلاب الذين استنفدوا عدد مرات الرسوب بالصف الرابع أو الخامس أو الذين لم يستكملوا دراستهم أو انقطعوا عن الدراسة لظروف خاصة بهم- بالتقدم لأداء امتحان الدبلوم بالمدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث على نظام العمال) وذلك تطبيقا للقرار الوزاري رقم ٥٦٢ بتاريخ والمعدل بالقرار رقم ٤٧٦.





