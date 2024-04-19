علي خطى المطاعم| حضري صدور الدجاج بالجبن والمشروم

صدور الدجاج بالجبن و المشروم من الوصفات الصحية اللذيذة التي يمكنك إعدادها عند اتباع نظام صحي لخسارة الوزن، كما تتميز بمذاقها الشهي الغير تقليدي، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها علي خطى المطاعم.





طريقة عمل صدور الدجاج بالجبن و المشروم

المقادير

- صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع إلى نصفين)

- فلفل أسود : 2 ملعقة صغيرة

- ملح : 2 ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- المشروم : كوب (مقطع)

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- دقيق اللوز : ملعقة كبيرة

- مرق دجاج : نصف كوب

- حليب : نصف كوب (سائل)

- جبن البارميزان : ربع كوب (مبشور / لايت)

- ثوم بودرة : ملعقة صغيرة





طريقة التحضير

تبلي صدور الدجاج بنصف كمية الملح والفلفل الأسود.

في مقلاة على النار، حمّي زيت الزيتون وضعي صدور الدجاج، وقلبي على نار متوسطة حتى تنضج وتتحمر.

ارفعي صدور الدجاج من المقلاة وضعيها في طبق جانبي.

أضيفي الفطر وقلبي حتى ينضج ثم ضعيه في طبق جانبي آخر.

أضيفي الثوم وقلبي حتى يذبل، ثم أضيفي الدقيق وقلبي حتى تمتزج المكونات.

اسكبي مرق الدجاج، والحليب السائل، وجبن البارميزان، وبودرة الثوم، وملعقة صغيرة من الملح، وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وحركي حتى تذوب الجبنة تماماً.

أضيفي السبانخ وقلبي لمدة 5 دقائق ثم أضيفي الفطر وحركي.

ضعي صدور الدجاج في الصوص وقدميها في طبق ساخنة.

فوائد تناول المشروم

خفض ضغط الدم

كل 100 جم من المشروم الأبيض الطازج تحوي ما يقارب 318 ملغم بوتاسيوم، وهذا يعني بأنه مصدر غني للبوتاسيوم، الذي يُعد مهم في الحفاظ على اتزان السوائل في الجسم وضبط مستويات ضغط الدم في الجسم.





يعزز صحة القناة الهضمية

يبدو أن بيتا جلوكان والمركبات الأخرى الموجودة في عيش الغراب تعمل كمواد حيوية، مما يعزز نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة وبيئة ميكروبية مواتية، هذا مهم لأن القناة الهضمية الصحية ضرورية للحفاظ على أنظمتنا المناعية وهضم طعامنا والتفاعل مع الدماغ عبر الهرمونات والأعصاب.





يساعد في إنقاص الوزن

يعتبر المشروم بديلاً رائعًا منخفض السعرات الحرارية وقليل الدسم للحوم، فهي منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على نسبة عالية من الماء، يجعل تركيز البكتين العالي في المشروم مصدرًا جيدًا للألياف القابلة للذوبان، مما يبطئ عملية الهضم ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، كما أنها غنية بالبروتين وقليلة الدهون، يوجد مصدر كبير للنحاس، وهو معدن يساعد في التمثيل الغذائي للدهون، في عيش الغراب.

يقوي المناعة

يوجد نوع من الألياف والموجودة في المشروم يعرف باسم بيتا جلوكان، والذي وجد أنه يقوي جهاز المناعة، ونظر الباحثون في بيتا جلوكان كعلاج محتمل للسرطان وارتفاع الكوليسترول في الدم، بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف السيلينيوم، المتوفر بكثرة في عيش الغراب، لتقوية جهاز المناعة، والحماية من العدوى، وزيادة مقاومة نزلات البرد والإنفلونزا.