إلهام شاهين تسرق الأنظار برشاقتها في مهرجان هوليوود للسينما

شاركت النجمة إلهام شاهين متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، أثناء حضورها مهرجان هوليوود للسينما، وتكريمها عن مجمل أعمالها الفنية التي لها علامة مميزة في تاريخ السينما المصرية.

وفضلت إلهام شاهين الظهور بلوك مميز، فإختارت القفطان المغربي باللون الكحلي ذا أكمام شيفون، ومليء بالتطريزات الذهبية، ومحدد الخصر بحزام متوسط الحجم وبنفس اللون؛ لتحصل على خصر منحوت وليبرز رشاقتها.





الفنانة إلهام شاهين

وتزينت إلهام شاهين بمجموعة من المجوهرات الذهبية، فضمت أقراط طويلة تتدلى من الأذن وخاتم في احدى اليدين، وساعة ذهبية في اليد الآخرى.





ومن الناحية الجمالية، إعتمدت إلهام تصفيفة شعر مميزة تتماشى مع اللوك، تاركة خصلاتها البنية القصيرة تتدلى على كتفيها بصيحة الويفي الناعم.





ووضعت إلهام شاهين مكياجًا ناعمًا، مستوحى من الألوان الترابية، فزينت وجنتيها ببلاشر بني، وإعتمدت ظلال العين بدرجات البني مع البيج، بالإضافة للكحل، واختارت أحمر شفاه باللون البني المائل للبرتقالي؛ لتتماشى مع لون التطريزات الموجودة علي القفطان.





وكتبت إلهام شاهين عبر صفحتها علي إنستجرام :" سعدت جداً بالتكريم بمهرجان هوليوود للسينما العربية بلوس أنجلوس عن مشوارى السينمائى .. شكراً للقائمين على المهرجان .. و شكراً للاستقبال الرائع من الجاليات المصرية والعربية.. سعدت جداً بلقائكم ومشاعركم الجميلة.. هذا المهرجان هو جسر التواصل بيننا وبين المهاجرين المصريين والعرب بلوس أنجلوس .. فن السينما يجمعنا ".





إلهام شاهين تشيد بتمثيل ابنة شقيقتها في امبراطورية ميم

وتفاجئت النجمة إلهام شاهين بآداء ابنة شقيقتها الفنانة إلهام صفي الدين في مسلسل "إمبراطورية ميم "، التي جسدت فيه شخصية "مايا" احدى ابناء خالد النبوي في المسلسل، لتشيد بدورها وتمكينها من الشخصية، قائلة في منشور لها علي إنستجرام: " لم اصدق ما فعلته مايا في حلقة اليوم من إمبراطورية ميم.. الحلقة ١٤ وجعت قلبي جدا.. بكيت معاها وعليها.. إلهام الصغيرة نفس جنان إلهام الكبيرة بالفن.. وممكن تعمل أي شيء لتنتصر للشخصية التي تعيشها بكل صدق ".

وتابعت: " حقيقي مش سهل على أي فنانه أن تحلق شعرها حقيقي بهذا الشكل من أجل مصداقية دور.. برافو إلهام الصغيرة.. تفوق بإمتياز.. الناس كلها بتهنيني.. مبروك عليكي هذا النجاح الذي تستحقيه".