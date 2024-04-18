وكيل تعليم قنا يشهد احتفالية تخرج رياض أطفال مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مساء اليوم الخميس احتفالية تخرج رياض أطفال مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بمدينة قنا، وسط أجواء مليئة بالفرحة والأمل والتفاؤل.

جاء ذلك بحضور وفاء رشاد مدير عام ادارة قنا التعليمية والسير كاترينا ثروت مدير إدارة المدرسة وأسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية والقس مرقس سليمان راعى الكنيسة الكاثوليكية بقنا والقس بولس ألبير راعى كنيسة السيدة مريم العذراء بقنا وحسين سليمان مدير إدارة التعليم الخاص بادارة قنا ورضا رسلان نقيب معلمين بندر قنا ولفيف من القيادات التعليمية وأولياء أمور الطلاب.

وأكد وكيل الوزارة، أهمية الأنشطة ودورها المحوري والهام في اكتمال شخصية الطالب وتحقيق التنافس الشريف بين الطلاب نحو تقديم أفضل ما لديهم من مواهب وأنشطة مشيداً بمواهب الطلاب والطالبات المشاركين في الحفل والتي يجب الاهتمام بها وتنميتها وتطويرها لبناء شخصية قادرة على صناعة المستقبل وتناول الاحتفال مجموعة من الفقرات الفنية الجميلة منها الفرعوني والصعيدي واستعراض عن التنمر واستعراض وطنى وغيرها من الاستعراضات التي أبدع أطفال الراهبات الفرنسيسكانيات في تقديمها ولاقت إشادة وإعجاب الحضور .

‎وفى ختام الحفل كرم وكيل الوزارة وادارة المدرسة عدداً من المعلمين والمعلمات المتميزين فى المدرسة تقديراً للعمل المخلص والجهد الكبير والأداء المثمر على مدار العام الدراسي، ثم تكريم لمعلمات رياض الأطفال بالمدرسة ورياض الأطفال مع التقاط بعض الصور التذكارية.

ونظمت إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، برئاسة عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، اليوم الخميس، حفل ومعرض ختام الأنشطة التربوي للعام الدراسي 2023/2024، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا. بحضور الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، و منال عبد الوهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، و الأستاذ صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بقنا، والحاج سعيد حسن رئيس مجلس أمناء المديرية، والنائب السيد المنوفي عضو مجلس النواب، والنائبة رحاب الغول عضو مجلس النواب، ونخبة من مديري الإدارات النوعية بالمديرية، و موجهي عموم الأنشطة التربوية بالمديرية، ونائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، و مديري إدارات الأوقاف، والأزهر، والصحة، وعدد من القيادات التنفيذية.

من جانبه، رحب عفت محمد وزيري مدير الإدارة التعليمية بنجع حمادي، بالدكتور محمد السيد وكيل الوزارة، و وكيلة المديرية و صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بقنا، والحاج سعيد حسن رئيس مجلس أمناء مديرية التربية والتعليم بقنا، وجميع السادة الحضور من قيادات المديرية، مؤكدا على أهمية الأنشطة التربوية والتى تعد المحرك الرئيسى والداعم للتعلم والذى يتفق ورؤية وزارة التربية والتعليم، وخطة التنمية المصرية المستدامة.. منوهاً أن المعرض شمل عدة أنشطة للطلاب والطالبات، ومشيداً بالمجهود المبذول فى المعرض ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بحسن تنظيم وإعداد حفل ختام الأنشطة التربوية ومعارض الأنشطة، مقدما الشكر والتقدير لفريق الخدمات التربوية لإدارة نجع حمادي التعليمية برئاسة الأستاذ رمضان حمدون، وموجهى الأنشطة والمعلمين و الاخصائيين بمعارض الأنشطة المختلفة، الذين بذلوا الجهد لإخراج المعرض بهذا الشكل المميز، والأداء الفعال والمتميز للأنشطة التربوية على مدار العام الدراسي، مقدما شكره للطلاب والطالبات منفذي الفقرات و الاستعراضات الفنية والرياضية.

فى ذات السياق، أكد وكيل الوزارة ، علي أنه استمتع بحضور الحفل الذى تم تحت إشراف قسم الخدمات التربوية، و استضافته "مدرسة الإصلاح الزراعي الابتدائية بمدينة نجع حمادي"، ولهم كل الشكر والتقدير على المجهود المشرف والتنظيم المميز، للحفل والمعارض و اظهاره فى أبهى الصور، موجهاً لقيادات إدارة نجع حمادي التعليمية من مدير عام الإدارة، مديرى مراحل ورؤساء أقسام وموجهين، الشكر والتقدير لجهودهم وكان في استقبال الحضور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، و محمد فتحي المرواني رئيس العلاقات العامة والإعلام، ورمضان حمدون رئيس قسم الخدمات والأنشطة والخدمات التربوية، وعصام خلف مدير التعليم الخاص وأحمد فراج، وأحمد أبو الدهب مسؤولا أمن الإدارة.

وقدم الطلاب فقرات و استعراضات رياضية، وفنية، خلال الحفل الفني، والذى تضمن أيضا عروضا مسرحية، و إلقاء الشعر وغيرها من الفقرات الفنية و الاستعراضية.