القبض على مسجل خطرقبل ترويجها المخدرات في كفر الشيخ

القت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ القبض على مسجل خطر، له معلومات الجنائية، سبق اتهامه في العديد من قضايا المخدرات والسلاح وبحوزته كمية من الحشيش، والأقراص المخدرة أثناء ترويجها في قرى مركز الحامول بكفرالشيخ.

كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ قد تلقى إخطارا من اللواء أحمد نزيه، مدير إدارة البحث الجنائي بقيام عاطل من ذوي المعلومات الجنائية، سبق اتهامه في العديد من قضايا المخدرات والسلاح، مقيم بمركز الحامول بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة المركز، وجار إعداد خطة أمنية محكمة لضبطه.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم «أ.م.ج»، 41 سنة، عاطل «مسجل خطر» في أحد الأكمنة المعدة، وتبين أنه من ذوي المعلومات الجنائية ويقيم بمركز الحامول، وعثر بحوزته على كمية من الحشيش، والأقراص المخدرة، وسلاح ناري «فرد خرطوش»، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجة المتهم بالمضبوطات، أقر بحيازته المخدرات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة ذلك، والتلفون للاتصال بذبائنه والسلاح الناري للدفاع عن النفس، تم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

ومن جهة اخرى قضت محكمة جنايات بنى سويف، اليوم الخميس، بمعاقبة (ناجى .س.ع) بالسجن عاما وغرامة 10 آلاف جنيه، لتعاطيه الهيروين فى الطريق العام، وإلزام المتهم بالمصروفات الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالله رشوان، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد فاروق أمين، أشرف أبوالحسن محمد كمالي، وأمانة سر أمجد سمير.

كانت محكمة الجنايات بـ بني سويف عدلت القيد والوصف فى أمر الإحالة للنيابة العامة من اتهام المتهم بالاتجار فى الهيروين إلى التعاطى له، نظرا لضآلة حجم المضبوط الذى يبلغ (11) جراما.

كانت النيابة العامة بـ بنى سويف أحالت عاطلا إلى محكمة الجنايات فى 7 يناير الماضى بتهمة الاتجار فى المخدارات بدائرة ببا

واستمعت محكمة الجنايات إلى أقوال معاون مباحث مركز شرطة ببا والتي أوضحت أن تحرياته دلت على إحراز وحيازة المتهم "ناجى ع س ع" عاطل، لمواد مخدرة، فاستصدر إذنا من النيابة العامة وبتنفيذه وبالانتقال لمكان تواجده ابصره واقفا بجوار مسكنه وبتفتيش شخصه عثر على (11 لفافة للهيروين المخدر) وكيس بلاستيكى لذات المخدر، ومبلغ 110 جنيهات. وبمواجهته أقر بإحرازه المخدر بغرض الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع .

أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن اللفافات المضبوطة تحوى الهيروين المخدر والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وبلغ وزنها قائما 4 جرام وان الكيس البلاستيكى لذات المخدر ووزن قائما 7.40 جرام.