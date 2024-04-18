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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

السفير حسام زكي : شعب فلسطين أثبت أهليته لإقامة دولة مستقلة لها عضوية كاملة في الأمم المتحدة

السفير حسام زكي
السفير حسام زكي

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية وضمها إلى الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ليست عقبة بل سبيلًا لتحقيق الاستقرار، مقابل مواقف تعتمدها إسرائيل.

 

وأثنى زكي، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على الشعب الفلسطيني واستعداده للحكم والمشاركة كدولة عضو بالأمم المتحدة، مؤكدًا ضرورة عدم التقاعس عن دعمهم في سعيهم للحرية والاستقلال.

 

وأضاف السفير حسام زكي خلال كلمته أن الشعب الفلسطيني أثبت أهليته لإقامة دولة مستقلة تكون لها عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

 

كما حذر الأمين العام المساعد للجامعة العربية، من تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى توسيع الصراع ودخول أطراف أخرى، ما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا وصعوبة في التحكم به.

 

ولفت زكي، إلى أهمية التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية تستند إلى حل الدولتين، مشيرًا إلى أن العديد من المحاولات السابقة واجهت عراقيل بسبب عدم التزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية.


وشدد السفير حسام زكي، على أن استمرار الصمت حيال الجرائم المرتكبة في غزة يضر بالمصداقية الدولية، مؤكدًا أن التصعيد العسكري يجب أن يتوقف ويبدأ العمل على إعادة الإعمار والاستقرار في المنطقة.

 

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