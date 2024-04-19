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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

موعد الحفل الأول لـ عمر خيرت في مهرجان ليلة عمر الغنائي بالكويت

عمر خيرت
عمر خيرت

يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت، لحفله الغنائي الجديد في مهرجان ليلة عمر الكويتي للمرة الأولى، والذي يضم عدد كبير من نجوم الأغنية العربية.

موعد حفل عمر خيرت في مهرجان ليلة عمر الغنائي في الكويت 

يشارك عمر خيرت في المهرجان بحفلين غنائيين متتاليين في 16 و 17 من مايو القادم على مسرح الكويت أرينا.

 

فعاليات مهرجان ليلة عمر الغنائي بالكويت ونجومه

تنطلق فعاليات مهرجان ليلة عمر الغنائي في الكويت في مايو القادم مع أبرز نجوم الغناء العربي منهم  شيرين عبد الوهاب، تامر عاشور، بهاء سلطان".

نبذة عن عمر خيرت 

يعتبر عمر خير واحدًا من أشهر الموسيقيين في الوقت الحاضر، وبدأت علاقته الموسيقية بالكونسرفتوار في دفعته الأولى عام 1959 م، حيث درس العزف على البيانو على يد البروفيسور الإيطالي «كارو» إلى جانب دراسته للنظريات الموسيقية.

 

 انتقل بعدها لدراسة التأليف الموسيقي في كلية ترينتي بلندن إلى أن اكتملت ملامح شخصيته الموسيقية

 

 

المستقلة كمؤلف محترف يصوغ رؤاه الموسيقية الخاصة بجمل موسيقية مميزة تتسم بالعمق والثراء والتدفق.

 

 وانضم عمر خيرت في بداياته لفرقة (ليى بُتي شا - Les petits chats) التي كانت فرقة مصرية لموسيقى الروك نشأت في مطلع ستينيات القرن الماضي، وكان من ضمن أشهر أعضائها الفنان عزت أبو عوف، وعمل عمر خيرت في الفرق كعازف درامز التي كان لها أثر واضح في مؤلفاته، وكانت أول موسيقى تصويرية له خلال مسلسل ليلة القبض على فاطمة.

 

 

 

 

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