عالماشي يحقق المركز الثالث من الافلام العربية الاكثر تحقيقا للايرادات في السعودية

نجح فيلم “عالماشي” بطولة النجم علي ربيع فى تحقيق المركز الثالث من حيث الافلام العربية الاكثر تحقيقا للايرادات في المملكة العربية السعودية ، خلال الاسبوع الماضي.

وكان حقق الفيلم إجمالي إيراداته في مصر بالسينمات خلال 8 أيام عرض التي وصلت إلى 9 مليون و 134 ألف جنيه.

وكان وجه الفنان علي ربيع رسالة شكر لجمهوره، وأعرب عن سعادته البالغة بالنجاح الذي حققه فيلم "عالماشي"، ويعرض حالياً في دور العرض السينمائي.



ونشر "ربيع" صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "الحمد لله والشكر لله، نجاح كبير جدًا لفيلم "عالماشي" في كل البلاد".

وتابع: "شكرًا جدًا جدًا بيوصلني كلامكم الحلو، مستمرين معاكم في كل سينمات مصر والوطن العربي، بحبكم قوي قوي".

قصة الفيلم

وتدور أحداث فيلم "عالماشي"، حول علي ربيع الذي يقدم شخصية (هادي هادي عبد الهادي)، شاب كسول يعيش مع والده، لكنه يصاب بحالة مرضية نادرة تجبره على الحركة المستمرة خوفًا من الإصابة بجلطات دم قاتلة.

وينافس علي ربيع في سباق موسم الأعياد بجرعة من الكوميديا، ويجسد خلال أحداث فيلم "عالماشي" شخصية هادي الموظف الكسول الذي تنقلب حياته، لنعيش معه مغامرة من الكوميديا والتحدي.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم "عالماشي" طرحت الأيام الماضية الإعلان الدعائي الرسمي للفيلم، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، واحتوى الإعلان على جرعة كبيرة من الكوميديا التي جمعت أبطال العمل.

ويشهد موسم عيد الفطر السينمائى 2024 منافسة 4 أفلام هي "فاصل من اللحظات اللذيذة"، "شقو" بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل وإخراج كريم السبكى، "عالماشي" بطولة علي ربيع، آية سماحة، ومحمد رضوان وإخراج محمد الخبيري، و"أسود ملون" بطولة بيومي فؤاد، رنا رئيس، محمد كيلاني، أحمد فتحي، وميس حمدان وإخر اج حسين البلاسي.



أبطال الفيلم

يشارك في بطولة فيلم "عالماشي"، علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف وعدد من نجوم الفن، والعمل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.