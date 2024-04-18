بالصور.. منافسات قوية بتصفيات منتخب الكاراتيه التقليدي المؤهلة لبطولة العالم بالبرتغال

تشهد تصفيات المنتخب الوطني للكاراتيه التقليدى والمقامة حاليا بالمركز الأولمبي بالمعادي منافسات قوية للدخول ضمن قائمة منتخب مصر ببطولة العالم 2024 والتي ستقام خلال شهر أكتوبر المقبل بالبرتغال.

وينظم الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي برئاسة رامي المكاوي تصفيات المنتخب خلال الفترة من 18 وحتى 21 ابريل الجاري.

تقام التصفيات تحت إشراف لجنة تصفيات المنتخب الوطني برئاسة سينسي إبراهيم المصري وعضوية كل من سينسى عبد الله الشونى و سینسی شریف عبد النبي، حيث تم اعداد بولات التصفيات با شراف دكتور أيمن يونس والدكتور أشرف حسین والدكتورة أمل فاروق أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وأوضح رامى المكاوى رئيس الاتحاد أن التصفيات تقام بكل شفافيه لفرز أبرز العناصر لتمثيل منتخب مصر في بطولة العالم بالبرتغال، مؤكدا أن المنتخب الوطني للكاراتيه التقليدي قادر على الحصول على مركز متقدم امام جميع دول العالم كالعادة.

وأتم بأن الاتحاد وفر كل السبل بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من اجل تقديم اداء كشرفا في هذا المحفل الدولي.

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