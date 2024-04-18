جامعة دمنهور تطلق مشروع لإنتاج نواقل خلوية من النباتات العضوية

حصلت جامعة دمنهور، على المشروع الدولي الممول بالكامل من قبل الإتحاد الأوروبى FARMEVS، تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور ،وذلك في إطارالتعاون بين جامعة دمنهور والجامعات الدولية الأجنبية لمدة 4 سنوات بمبلغ 1,021,200.00 يورو، والذى يتميز بطبيعة خاصة وهى تبادل أعضاء هيئة التدريس ما بين الجامعات والمعاهد المشاركة (Staff Exchange) في المشروع،والذي يعد أحد المشاريع القومية التي تدعم النهوض بالبحث العلمي فى مصر.

يشترك في هذا المشروع عدد 6 دول : إيطاليـــــا ( المركز القومي للبحوث) الإشراف الرئيسى على المشروع – فلندا (جامعة UOULU)&((Lethosarvi farm -

سلوفينيا (جامعة لوبلينا UL) – كوريا الجنوبية –المكسيك – مصر (جامعة دمنهور)

وأكد الدكتور منيع مبارك - أستاذ مساعد قسم البساتين - كلية الزراعة -، أن FarmEVs هو مشروع قائم على استخدام الخضروات لإنتاج كميات كبيرة من النواقل النانوية الحجم بطريقتين مختلفتين وذلك لأهمية استخدامها في مجال صحة النبات والإنسان.

ففي البداية يتم عمل عزل لهذة النواقل النانوية من المحاصيل المنزرعة في المزراع العضوية في فنلندا وجامعة دمنهور في مصر.

ثم عن طريق انتاج معلق خلوي معمليا باستخدام أحد تطبيقات التكنولوجيا الحيوية (زراعة الأنسجة النباتية) كلية الزراعة - جامعة دمنهور وكذلك المركز القومي للبحوث بإيطاليا.

وسوف يتم تطوير حلول تعتمد على استخدام هذة النواقل لزيادة المقاومة الفيروسية للنباتات ودراسة العلاقات التكافلية في محاصيل البقوليات.

أحد الأهـــــــداف الرائدة لهذا المشروع هى تحميل هذة النواقل بمواد فعالة واستخدامها في مجال صحة الإنسان (الصناعات الدوائية والتجميلية).

كانت جامعة دمنهور تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس الجامعة ،قد نظمت قافلة تنموية شاملة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري بقرية منشأة خياط بالكوم الأخضر مركز حوش عيسى، بمشاركة كليات ( التمريض - العلوم الطب البيطري - التربية -الزراعة ).

قامت القافلة الصحية بكلية التمريض، بعمل مسح صحي لعدد (67) مواطن بقياس ضغط الدم و اكتشاف مرض السكري، وتم إعطاء تثقيف صحى لعدد (30) سيدة عن سرطان الثدي وطرق اكتشافه، وتعليمهم كيفية الفحص الذاتي للثدي باستخدام صور توضيحية، وتثقيف صحي لعدد (40 ) سيدة عن قضايا السكان و تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة لتنظيم الأسرة وكيفية استخدامها ،وشرح أهم المميزات والعيوب عن كل وسيله ،وتثقيف صحي عن الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والإلتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي لعدد (60) مواطن، وتوزيع البروشور الخاص بتلك الأمراض الموضح به أسباب المرض وأعراضه وطرق علاجه وكيفية الوقاية.