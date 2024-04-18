إسبانيا: سنعترف بدولة فلسطين ونطالب بمنحها العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل، أن الشعب الفلسطيني يستحق أن يكون له مستقبل واعد.

وقال “ وزير الخارجية الإسباني” كلمته أمام مجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إن الشعب الفلسطيني لديه الحق في الحصول على دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف أن إسبانيا تنضم إلى الأصوات المؤيدة لحق فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، ويجب تطبيق حل الدولتين لتعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة.

وواصل وزير الخارجية الإسباني، أنه : "يجب تطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية التي تؤيدها الأسرة الدولية ككل، ونحتاج إلى دوة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام، والسلام بين البلدين يجب أن يكون واقعا ملموسا وسنعترف بدولة فلسطين".

وفي سياق متصل، دعت فلسطين مجلس الأمن الدولي إلى التدخل الفوري وإجبار إسرائيل على وقف عمليتها في غزة والانسحاب من القطاع.

وقال ممثل الرئيس الفلسطيني زياد أبو عمرو في اجتماع لمجلس الأمن: "ندعوكم اليوم إلى التدخل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها والانسحاب الفوري من قطاع غزة والالتزام بالقانون الدولي".

ويذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم 25 مارس الماضي قرارا برقم 2728، يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا خلال شهر رمضان.

وحظى القرار بتأييد 14 عضوا في مجلس الأمن الدولي مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، التي كانت في وقت سابق تستخدم حق الفيتو ضد كل مشاريع القرارات التي تدعو لوقف إطلاق النار في القطاع.

كما أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا أنه يجب على المجلس أن ينظر بشكل عاجل في مسألة فرض عقوبات على إسرائيل، لعدم امتثالها لقرار المجلس بوقف إطلاق النار في رمضان.

وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2728، الذي طالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، لم يتم تنفيذه.