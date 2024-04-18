"العربي للإعلام السياحي" يؤكد تعاونه وإيجاد خطط للنهوض بالسياحة المصرية

قال الدكتور سلطان اليحيائي رئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي إن الاتحاد يعتز بالتعاون مع مختلف المؤسسات والقطاعات السياحية في مصر، ومنها وزارة السياحة والآثار المصرية وهيئة تنشيط السياحة بمصر ومحافظة جنوب سيناء لدعم خططها لجذب الوفود السياحية العربية والغربية لمصر.

تنظيم ملتقاه السنوي

وأضاف اليحيائي، أنه يعتزم الاتحاد تنظيم ملتقاه السنوي في مصر خلال الشهر المقبل، بمشاركة اعلاميين عرب من مختلف الدول العربية، ومنها سلطنة عمان والإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين ولبنان والأردن ودول المغرب العربي، للاطلاع على خطط النهوض بالسياحة المصرية وعمليات تطوير المقاصد السياحية في مصر.

وقد أعلن اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمصر اتفاق المحافظة مع الاتحاد العربي للإعلام السياحي، عضو ملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة الذي ترعاه جامعة الدول العربية، لتعزيز التعاون بين الجانبين بما يسهم في دعم الحركة السياحية بمدن المحافظة.

واتفق اللواء خالد فودة والدكتور سلطان اليحيائي رئيس الاتحاد على تجديد بروتوكول التعاون بين الجانبين الممتد منذ عدة سنوات، لتسليط الضوء على المقاصد السياحية بمحافظة جنوب سيناء، وتحفيز الوفود السياحة العربية والغربية لزيارة مدن المحافظة، عبر ما يضمه الإتحاد من شبكة واسعة من الصحفيين والإعلاميين العرب المتخصصين في الإعلام السياحي.

واشاد اللواء خالد فودة بالجهود التي يبذلها الاتحاد العربي للإعلام السياحي الداعمة للسياحة المصرية بشكل عام ومحافظة جنوب سيناء بشكل خاص.

وأكد في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، دعمه الكبير للاتحاد برئاسة الدكتور سلطان اليحيائي، مهنئا تجديد ثقة الجمعية العمومية للاتحاد لليحيائي لرئاسة الاتحاد لدورة جديدة.

واضاف فودة أن المحافظة حريصة على تنفيذ فعاليات مشتركة مع الاتحاد، ومن بينها استضافة الاعلاميين العرب على هامش الملتقى السنوي للاتحاد والمقرر ان يقام بالقاهرة ويتخلله زيارة للوفود المشاركة الى محافظة جنوب سيناء.

مقومات المحافظة السياحية

ومن المقرر أن يتم تنظيم لقاء يضم محافظ جنوب سيناء بالاعلاميين السياحيين من مختلف انحاء الوطن العربي، المنضمين للاتحاد، لإطلاعهم على مقومات المحافظة السياحية والأنشطة المختلفة والإسهام في نقل الصورة للسائح العربي في كل مكان.

وكانت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بمصر، قد استقبلت في وقت سابق الدكتور سلطان اليحيائي، رئيس الاتحاد، ومصطفى عبدالمنعم مؤسس الاتحاد والامين العام للاتحاد، بمقر الوزارة بالقاهرة لبحث خطط التعاون المشترك.

وأكدت المسؤولة المصرية، خلال اللقاء، على أهمية التعاون مع الاتحاد ان السياحية والمعالم الفريدة التي تحفل بها الدول العربية، بما يسهم في تنشيط البرامج السياحية.