الخميس 18 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إيران لمجلس الأمن: حال انتهاك إسرائيل لسيادتنا لن نتردد بالرد

وزير خارجية ايران
وزير خارجية ايران

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الخميس أمام مجلس الأمن إن الهجوم على إسرائيل كان ضرورياً وإن بلاده لم يكن أمامها خيار آخر بحسب وصفه.

واعتبر أن هجمات بلاده على إسرائيل "كانت دفاعاً مشروعاً وفقاً للقانون الدولي"، قائلاً إنه يجب على إسرائيل أن تجبر على عدم القيام بأي مغامرات عسكرية إضافية ضد مصالح بلاده.

وأضاف عبد اللهيان: "في حال انتهاك إسرائيل لسيادتنا لن نتردد في الرد".

وقال وزير الخارجية الإيراني إن هجوم بلاده على إسرائيل كان محدوداً للغاية حيث ركز على قاعدتين عسكريتين استخدمتا في الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.
وكانت وساءل إعلام إيرانية قد نقلت في وقت سابق اليوم عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تحذيره من أن أي اعتداء من جانب إسرائيل على أراضي بلاده سيقابل "برد حازم يجعلها تندم"، حسب تعبيره.

وشنت إيران في مطلع الأسبوع الجاري أول هجوم مباشر على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة وصواريخ كروز، وذلك بعد مقتل قائد كبير في الحرس الثوري في قصف يعتقد أنه إسرائيلي استهدف مجمع السفارة الإيرانية في دمشق.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية يوم الاثنين الماضي بأن إسرائيل قررت الرد "بشكل حاسم وواضح" على الهجوم الإيراني، لكنها أكدت على أن الرد سيكون بطريقة لا تؤدي لاشتعال المنطقة ودفعها إلى أتون حرب وسيكون مقبولا بالنسبة للولايات المتحدة.
 

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