استغاثة إلى التضامن ومحافظ الجيزة .. الحاج صبري: حاجاتي تحت الأنقاض وماليش مأوى بعد بيتي

استغيث بسيادتك يا محافظ الجيزة ، تساعدني في محنتي ، انا اسمي صبري درويش مواطن على باب الله شغال كهربائي باليومية ، بيتي وقع عليا فجر يوم الأحد 14 أبريل 2024 ولله الحمد عناية ربنا أنقذتني أنا وولادي ، لكن حاجاتي لحد دلوقتي تحت الأنقاض ، الأنقاض يا معالي المحافظ قافلة كل المداخل على البيوت اللي حواليا وست عمرها أكتر من 80 سنة عايشة لوحدها قاعدة في الشارع لحد دلوقتي بسبب أن الأنقاض قافلة علي مدخل بيتها ، والأهالي عاوزني أشيلها بمعرفتي ودي مسؤولية الحي لأنه ده اختصاص هندسي بسبب أن بيتي الجزء الخلفي منه اللي وقع والواجهة لسه موجودة ولو شيلت الأنقاض ممكن الواجهة تقع فجأة على جيراني.



بيتي يا معالي المحافظ كان جايله قرار إزالة من سنتين من حي العجوزة وهو بيت ورثة وأنا واحد منهم لكني انا اللي كنت ساكن فيه وهما في أماكن تانية ، أنا عملت استشكال على القرار وطالبت بالتنكيس لأن ماعنديش مكان بديل وإمكانياتي المالية متواضعة جدًا ، خلصت كل إجراءات الاستشكال وكان المفروض الحي يجيب ليا خبير هندسي يعاين ويديني القرار النهائي ، لكني كنت مستني دوري مع الخبير لحد ما جه قضاء ربنا.



سيادة اللواء أحمد راشد ، بيتي اللي وقع عنوانه 32 حارة مرسي جاد بجزيرة ميت عقبة وتابع لحي العجوزة ، بطلب من حضرتك يد العون في أن معاليك تساعدني بمنح حي العجوزة التعليمات اللازمة لتسريع عملية إزالة الأنقاض عشان افتح الطريق للأهالي وأوصل لحاجاتي اللي تحته.



ويا معالي وزيرة التضامن .. بأمل في نظرة من سيادتكم لحالي ووضعي ، ماعنديش مكان اعيش فيه دلوقتي أنا وعيالي بقالنا 5 أيام من الواقعة في الشارع ، بطلب من سيادتك تعويض مالي يناسب بيتي اللي وقع ، ويساعدني على الأقل استأجر أي أربع حيطان يستروني أنا وعيالي .



مقدمه لسيادتكم

المواطن : صبري درويش محمد سيد جاد

كهربائي

رقم تليفوني : 01113019867