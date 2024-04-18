استهدف بها حزب الله قاعدة ميرون .. ما هي صواريخ الماس 3 ؟

استهدف حزب الله رادار AN/TPQ-37 في وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون الصهيونية، وظهرت خلال مشاهد نشرتها المقاومة الاسلامية، نسخة متطورة من صواريخ الماس الا وهي الماس - 3 المتطورة في سابقة خطيرة بالنسبة لحسابات العدو



ويعد تجهيز حزب الله بهذه النسخة المتطورة من صاروخ ألماس الإيراني يعرض معظم قواعد العدو للخطر المتواجدة ضمن مسافة 10 كيلومترات من الحدود ان لم يكن حزب الله قد طور من الصاروخ واجرى التحديثات لزيادة المدى.



يشبه صاروخ الماس-3 المضاد للدروع الصاروخ الإسرائيلي سبايك ER2 المضاد للدروع، والذي يتمتع بالقدرة على إطلاق النار في كل من الوضعين الأرضي والجوي، ويبلغ مداه الأقصى في حالة إطلاق النار الأرضي 10 كيلومتر " في حال لم يقم حزب الله بزيادة المدى عبر التحديث والتطوير" .