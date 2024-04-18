الخميس 18 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

استهدف بها حزب الله قاعدة ميرون .. ما هي صواريخ الماس 3 ؟

صاروخ الماس 3
صاروخ الماس 3

استهدف حزب الله  رادار AN/TPQ-37  في وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون الصهيونية، وظهرت خلال مشاهد نشرتها المقاومة الاسلامية، نسخة متطورة من صواريخ الماس الا وهي الماس - 3 المتطورة في سابقة خطيرة بالنسبة لحسابات العدو
 

ويعد تجهيز حزب الله بهذه النسخة المتطورة من صاروخ ألماس الإيراني يعرض معظم قواعد العدو للخطر المتواجدة ضمن مسافة  10 كيلومترات من الحدود ان لم يكن حزب الله قد طور من الصاروخ واجرى التحديثات لزيادة المدى.
 

يشبه صاروخ الماس-3 المضاد للدروع الصاروخ الإسرائيلي سبايك ER2 المضاد للدروع، والذي يتمتع بالقدرة على إطلاق النار في كل من الوضعين الأرضي والجوي، ويبلغ مداه الأقصى في حالة إطلاق النار الأرضي 10 كيلومتر " في حال لم يقم حزب الله بزيادة المدى عبر التحديث والتطوير" .

مواد متعلقة

حزب الله يستهدف مستوطنة يرؤون والنيران تشتعل فيها

حزب الله يقصف موقع رويستات العلم بالصواريخ

عاجل.. القسام تفجر نفقين مفخخين وحقل ألغام في عدد من جنود الاحتلال

الحوثي: مؤخرًا انسحبت عدة قطع بحرية من البحر الأحمر وهذا أمر مفيد

حزب الله ينشر مشاهد لحظة تنفيذ عملية عرب العرامشة.. شاهد

تداعيات الهجوم الإيراني على إسرائيل وخبراء يتوقعون رد فعل تل أبيب

حماس: نتعجب من الموقف الغربي المنحاز لحماية الكيان وصَمته عن حرب الإبادة

مقتل المجندة الإسرائيلية ايالا ايتان في عملية عرب العرامشة.. صورة
الجريدة الورقية