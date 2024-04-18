وكيلا الزراعة والتموين بالغربية يتفقدون مواقع استلام القمح

قام الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والمهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بتفقد أماكن تجميع وتخزين محصول القمح بمركز طنطا، وذلك للإطمئنان على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتسليم محصول القمح في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لموسم 2024، وذلك حفاظاً على سلامة المحصول باعتبارة أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية ، جاءت تلك الجوله ضمن الجولات الميدانية لمتابعة سير وانتظام العمل داخل مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة.

وبدأت الجولة بمتابعة أعمال الصومعة الإماراتية بسعة تخزينية 45 ألف طن، وصومعة العاشر بسعة تخزينية 20 ألف طن، كما تم متابعة اعمال شونة الريان بسعه تخزينية 6 ألف طن.



رافقهم خلال الجولة المهندس فخرى باز مديرعام الإدارة العامة للإرشاد الزراعى.