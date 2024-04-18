السعودية.. إحباط تهريب أكثر من مليون حبة كبتاجون

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية في ميناء ضباء من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون تجاوزت مليون حبة، عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبر ميناء ضباء، عبارة عن "فلفل وجوافة" محمولة على إحدى الشاحنات القادمة، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على (1,006,518) حبة كبتاغون مُخبأة ضمن الإرسالية.

وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، لضمان القبض على مستقبِل المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليه.

وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

الداخلية السعودية: بدء تطبيق تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية رسمياً، من اليوم الخميس 18/ 04/ 2024م حتى 18/ 10/ 2024م، البدء في تطبيق تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها قبل تاريخ 18/ 04/ 2024م بنسبة (50%)، من مواطنين ومقيمين وزوار ومواطني دول الخليج العربي.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر من بدء سريانه، سواء كان بسداد الغرامات دفعة واحدة أو بسداد غرامة كل مخالفة على حدة، وعدم ارتكاب المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.