10 منافذ لبيع كرتونة البيض بسعر 140 جنيهًا في إطار خطة لمكافحة الغلاء

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إطلاق 10 منافذ متنقلة لبيع كرتونة البيض بسعر 140 جنيهًا في إطار مساهمتها في خطة الحد من الغلاء وخفض الأسعار.

المناطق الشعبية والنائية

تتواجد تلك المنافذ في الميادين العامة وأماكن تجمع المواطنين، بالإضافة إلى المناطق الشعبية والنائية، لتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم من بيض المائدة بأسعار مناسبة.

كما تم ضخ كميات إضافية من بيض المائدة بنفس السعر في منافذ وزارة الزراعة ومعرض "خير مزارعنا لأهالينا" بموقع الزراعات المحمية بالدقي.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة المصرية للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاعات العالمية في الأسعار.

توفير البيض

يُذكر أنه تم إطلاق 3 قوافل لمنافذ متنقلة خلال الأسبوعين الماضيين، ضمت 10 سيارات محملة بكميات من بيض المائدة، وذلك بهدف توفير البيض بأسعار مناسبة للمواطنين.

وتسعى وزارة الزراعة إلى مواصلة جهودها لضمان توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، في إطار خطتها لمكافحة الغلاء وتحقيق الأمن الغذائي.