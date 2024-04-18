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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

صاروخ إسرائيلي يقتل عائلة فلسطينية نصفها من الأطفال في رفح.. فيديو

حول الصاروخ الضحايا
حول الصاروخ الضحايا إلى أشلاء

أصابت الغارات الجوية الإسرائيلية غرفة تسكنها عائلة فلسطينية نازحة في حي زراعي شرق رفح. 

وأظهرت لقطات فيديو أن الحفرة التي أحدثها الهجوم الصاروخي القوي الذي هز الحي كانت كبيرة في قطرها وعمقها لدرجة أن الصواريخ مزقت أجساد الضحايا إلى أشلاء.

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فلسطين تطالب الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوقف العملية الإسرائيلية في غزة

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فلسطين: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ33970 شهيدًا

وتجمع المشيعون الفلسطينيون يوم الخميس حول جثامين ثمانية أفراد من عائلة عياد الذين قتلوا في غارة جوية إسرائيلية ليلة الأربعاء في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقد تم إجلاء العائلة من شمال قطاع غزة قبل نحو ثلاثة أشهر باعتبار أن المنطقة آمنة، بناء على تعليمات الجيش الإسرائيلي، وتم نقل جثامينهم في وقت لاحق إلى مستشفى النجار.

ووفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في غزة، فقد قُتل 33,843 فلسطينيًا وأصيب 76,575 آخرين خلال أكثر من ستة أشهر من قصف القوات الإسرائيلية للفلسطينيين في غزة.

ودعت فلسطين مجلس الأمن الدولي إلى التدخل الفوري وإجبار إسرائيل على وقف عمليتها في غزة والانسحاب من القطاع.

 

وقال ممثل الرئيس الفلسطيني زياد أبو عمرو في اجتماع لمجلس الأمن: "ندعوكم اليوم إلى التدخل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها والانسحاب الفوري من قطاع غزة والالتزام بالقانون الدولي".

ويذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم 25 مارس الماضي قرارا برقم 2728، يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا خلال شهر رمضان.

 

وحظى القرار بتأييد 14 عضوا في مجلس الأمن الدولي مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، التي كانت في وقت سابق تستخدم حق الفيتو ضد كل مشاريع القرارات التي تدعو لوقف إطلاق النار في القطاع.

 

كما أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا أنه يجب على المجلس أن ينظر بشكل عاجل في مسألة فرض عقوبات على إسرائيل، لعدم امتثالها لقرار المجلس بوقف إطلاق النار في رمضان.

 

وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2728، الذي طالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، لم يتم تنفيذه.

انتشال 30 جثمانا دفنهم الجيش الإسرائيلي في مجمع الشفاء الطبي

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس، بأن الطواقم المختصة تمكنت من انتشال 30 جثمانا دفنهم الجيش الإسرائيلي في مقبرتين جماعيتين داخل مجمع الشفاء الطبي.

وذكر المكتب في بيان، أنه "بعد عدة أيام من العمل، استطاعت الطواقم انتشال 30 شهيدا مدفونين بمقبرتين إحداها أمام قسم الطوارئ والأخرى أمام قسم الكلى".

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