رايحة الدرس.. الأمن يكثف جهوده لكشف لغز إختفاء "فرح العطار "فتاة الصف

اختفت فتاة تدعى فرح محمد أنس العطار، تبلغ من العمر 14 عاما، من منزلها بقرية الحي مركز الصف بالجيزة.

وتغيت الفتاة عن منزل أسرتها منذ الثلاثاء الماضي الموافق 16 من شهر أبريل الجاري، أثناء توجهها إلى سنتر للدروس الخصوصية .

فتاة الصف المتغيبة

وحررت أسرة الفتاة المتغيبة فرح العطار، بلاغا في مركز شرطة الصف، بإختفاء كريمتهم، بينما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لإعادة الغائبة إلى ذويها.

فرح العطار - فتاة الصف المتغيبة

وناشد أهالي قرية الحي بالجيزة، المواطنين بمساعدتهم في العثور على الطالبة فرح، التي تجاوز غيابها الـ 3 أيام