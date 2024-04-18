حزب الله يستهدف مستوطنة يرؤون والنيران تشتعل فيها
اندلع حريق في مبنى داخل مستوطنة يرؤون التى استهدافها حزب الله بالأسلحة قبل قليل .
وقالت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " إنها استهدفت مستوطنة يرؤون في قرية صلحا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة المناسبة .
وقال حزب الله في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (6:20) من بعد ظهر يوم الخميس 18-4-2024 مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة يرؤون (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وأصابوهما إصابةً مباشرة.