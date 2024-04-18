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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يستهدف مستوطنة يرؤون والنيران تشتعل فيها

بوابة الوفد الإلكترونية

اندلع حريق في مبنى داخل  مستوطنة يرؤون التى استهدافها حزب الله بالأسلحة قبل قليل .

وقالت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " إنها استهدفت مستوطنة يرؤون في قرية صلحا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة المناسبة .

وقال حزب الله في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (6:20) من بعد ظهر يوم الخميس 18-4-2024 مبنيين يستخدمهما جنود ‏العدو في مستعمرة يرؤون ‏(قرية صلحا اللبنانية المحتلة)‌‎ ‎بالأسلحة المناسبة وأصابوهما إصابةً ‏مباشرة.‏

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