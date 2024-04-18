مدافع الزمالك ينتظم في تدريبات الزمالك الجماعيه

انتظم محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة دريمز الغاني المقبلة في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان اللاعب يعاني من إصابة بجزع في أربطة الأنكل مما تسبب في غيابه عن الفريق في الآونة الأخيرة، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية بداية من اليوم، استعداداً للقاء بطل غانا المقبل في الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له يوم الأحد المقبل الموافق 21 أبريل الجاري باستاد القاهرة الدولي.