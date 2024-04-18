السيطرة على حريق في منزل بالفيوم  دون إصابات

تمكنت اجهزة الحماية المدنية فى الفيوم من السيطرة على حريق شب فى منزل مكون من 3 طوابق فى حى قحافة دون وقوع اصابات , وذلك بسبب ماس كهربائى احدث بعض الشرر الذى تطاير و أدى إلى اشتعال النيران في محتويات المنزل، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم،قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول فى مدينة الفيوم بتلقيه بلاغ من شرطة النجدة، بورود بلاغ ، بنشوب حريق في منزل مكون من ثلاث طوابق طابق قحافه بدائرة المركز .

وعلى الفور انتقلت اجهزة الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم إخماد النيران دون وقوع أيّ خسائر في الأرواح البشرية، أو إصابات، وقبل أن تمتد إلى العقارات المجاورة.

وتبينّ من المعاينة الأولية أنّ ماسا كهربائيا في الدائرة الكهربية بالمنزل تسبب في اشتعال الحريق، وأنّ الحريق قضاء وقدر، وعدم وجود أي شبهة جنائية في اشتعال الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى امرت بندب خبراء المعمل الجنائى لبيان اسباب الحريق و تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق أصيبت سيدة بالفيوم بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، اليوم الخميس، إثر تعرضها لحادث دهس من سيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق بمدخل قرية السنباط بدائرة مركز شرطة الفيوم .تم نقل المصابة الى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث دهس بمدخل قرية السنباط بدائرة المركز، ووجود مصابة.

وانتقلت اجهزة الامن إلى مكان الحادث على الفور،وتبينّ قيام سيارة مسرعة بدهس سيدة تدعى نور سلامه احمد ، 61 سنة، بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، أثناء عبورها الطريق بمدخل القرية، و فر سائق السيارة هاربًا فور الحادث هربًا من بطش الأهالي أو إمساك الشرطة به.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، وتم نقل السيدة المصابة إلى قسم الاستقبال فى مستشفى الفيوم العام .

تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت النيابة العامة وأمرت بسرعة قيام اجهزة الامن بالقاء القبض على السائق المتسبب فى الحادث و تولت التحقيق.