تكريم إلهام شاهين فى مهرجان هوليود للفيلم العربي

أبدت النجمة إلهام شاهين عن سعادتها بالتكريم الذى تلقته فى مهرجان هوليود للفيلم العربي فى دورته الثالثة

حيث نشرت إلهام مجموعة من صور التكريم على حسابها بموقع إنستجرام وعلقت قائلة: "سعدت جداً بالتكريم فى مهرجان هوليوود للسينما العربية بلوس أنجلوس عن مشوارى السينمائى".

وأضافت إلهام شاهين: "شكراً للقائمين على المهرجان، وشكراً للاستقبال الرائع من الجاليات المصرية والعربية، سعدت جداً بلقائكم ومشاعركم الجميلة، هذا المهرجان هو جسر التواصل بيننا وبين المهاجرين المصريين والعرب بلوس أنجلوس فن السينما يجمعنا".

إلهام شاهين

يقام مهرجان هوليوود للفيلم العربي في الفترة من 17 إلى 21 أبريل 2024، ضمن فعاليات الاحتفال بشهر التراث العربي، بهدف خلق مساحة جديدة لصناع الأفلام من المنطقة العربية وشمال أفريقيا للالتقاء والتطوير والإبداع، وخلق منصة معرفية لتعريف الجمهور الغربي بالسينما العربية وصناعها.

ويشارك في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، المنتج طارق الجنايني، والمنتج كريم زريق، والممثل جهاد عبده، والمنتج والمخرج جورجي جوجو شمشوم، المدير التنفيذي ومدير البرامج لمهرجان الفيلم الآسيوي العالمي، فيما تترأس اللجنة ساندرين فوشر كاسيدي، المديرة الأولى لمهرجانات تنمية المواهب بكلية الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا.

وكانت النجمة إلهام شاهين قد أشادت بمسلسل الحشاشين الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وكل الطاقم الذى شارك في العمل، وقدمت الشكر للشركة المتحدة على هذا الإنتاج الضخم، ونشرت إلهام شاهين صورة من بوستر المسلسل عبر حسابها على إنستجرام وعلقت عليها: "انتهيت الآن من مشاهدة الحلقة الأخيرة من المسلسل الأكثر من رائع الحشاشين".

وأضافت إلهام شاهين:" كل التحية لكل من شارك فى هذا العمل المشرف، كريم عبد العزيز وصلت لحالة من النضج والعمق والتألق الفني لا يضاهيك فيها أحد، وسيظل حسن الصباح علامة فارقة فى تاريخك الفنى، برافو برافو برافو، والحقيقة مستوى التمثيل عموما لكل الفنانين عالى جدا".

وأضافت: "أتمنى لو أحييهم اسم اسم، المخرج بيتر ميمى عامل شغل عظيم.. الديكور والملابس والموسيقى والصورة والمكياج إبداع.. وطبعا الكتابة هي الأساس، الكاتب عبد الرحيم كمال شكرا جزيلا على رسالة هذا العمل الهامه لتنوير العقول ومعرفة تاريخ الأفاقين المتاجرين بالدين ذوى القلوب الحجر التى تخلو من أي إنسانية، أتمنى أن يشاهد الجمهور العرب فى كل مكان هذا العمل بتركيز شديد لمعرفة التاريخ الأسود للإرهابي حسن الصباح، ومن هم على شاكلته أصحاب العقول المغيبة الذين لا يجرؤون على إعمال العقل".

واختتمت إلهام شاهين تعليقها: "وشكرا الشركة المتحدة على هذا الإنتاج الضخم والهادف.. شكرا لدور الفن فى تنوير العقول".

وكانت اكدت الفنانة إلهام شاهين أنها قدمت أكتر من 100 فيلم في السينما المصرية قائلة: "عمري ما فكرت في الاعتزال، ولكن حينما قلت بعد فيلم يوم للستات أنا مش ها أمثل تاني كان قصدي إنى مش ها أمثل إلا دور جديد عليا لأنى قدمت كل الألوان الدرامية في مسيرتي، وبالتالي لابد حينما أقدم شيئا جديدا أن يكون جديدا بالفعل ولا يشبه دور آخر عملته".

إلهام شاهين

وأضافت إلهام أثناء استضافتها ببرنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى أنها تفخر بأفلامها التي قدمتها بمشوارها الفني قائلة: "حينما أتعرض لمسيرتي الفنية لا أجد غضاضة حينما أقول أن هناك عمل كان سيئا للغاية، حينما استرجع ذكرياته أغضب أنني وافقت عليه خاصة أنه أساء للموسيقار الكبير بليغ حمدى".

وتابعت: "كنت صغيرة وقتها وخبرتي لم تكن مثل الآن، لذلك أندم على تقديم هذا الفيلم بصورة كبيرة".

من ناحية أخري، تعاقدت النجمة إلهام شاهين، على بطولة الفيلم السينمائي الجديد الذي يحمل اسم " الحب كله"، وهو من إخراج خالد الحجر وإنتاج شريف مندور، ومن المقرر أن تبدأ تصويره قريبًا.

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إلهام شاهين

وقامت الفنانة إلهام شاهين، بنشر صورة لها أثناء التوقيع على بطولة الفيلم وعلقت عليه قائلا: مبروك علينا فيلم الحب كله من تأليف سيد فؤاد و إخراج خالد الحجر و إنتاج شريف مندور .. سنبدأ التصوير قريبا .. يارب بالتوفيق .

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها

على الجانب الآخراحتفلت الفنانة إلهام شاهين، بعيد ميلادها فى حفل عائلي ضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن أصدقائها،وكان من بين الحضور كل من هند صبري ورانيا فريد شوقي ودينا والمنتج محمد فوزي ونرمين الفقي وبوسي.



وكانت قد كشفت الفنانة إلهام شاهين، مؤخرًا عن سبب تألقها خلال الفترة الأخيرة، ونحافتها الملحوظة من خلال منشور على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام.

إلهام شاهين

آخر أعمال إلهام شاهين

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين مسلسل «ألفريدو»، بطولة أحمد فهمى، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم: ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقى، وغيرهم، والعمل مقتبس من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور الراحل مصطفى محمود، وأشرف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وهو من إخراج عصام نصار.