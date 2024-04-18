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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تحويل 29 مليون شيكل كانت بحوزة حماس إلى "بنك إسرائيل".. فيديو

بنك إسرائيل
بنك إسرائيل

قال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع قاما بتحويل 29 مليون شيكل تم ضبطها في قطاع غزة إلى "بنك إسرائيل".

 

وزعم أوفير جندلمان في تدوينة على منصة "X" يوم الخميس، أن ذلك المبلغ كان بحوزة حماس في قطاع غزة.

 

وصرح المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن هذا المبلغ يضاف إلى 17 مليون شيكل تم ضبطها في مقرات حماس بغزة منذ بدء الحرب.

 

وأفاد بأنه سيتم صرف تلك المبالغ على دعم ورفاهية الإسرائيليين.

 

ونشر المتحدث مقطع فيديو يوثق عملية عدّ الأوراق المالية وتحويلها لـ"بنك إسرائيل".

 

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