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الخميس 18 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مياه الجيزة: قطع المياه 6 ساعات بمنطقة منشية البكارى مساء غد

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن منطقة منشية البكاري.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال تطوير ترعة المريوطية، الأمر الذي يستلزم قطع المياه عن الخط قطر 300 مم المغذي لتلك المنطقة، وذلك لمدة 6 ساعات بدءًا من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق 19/ 4/ 2024  وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 20/ 4/ 2024.                  

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

الجريدة الورقية