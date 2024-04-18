محافظ أسيوط يوجه التموين والوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز

لمتابعة خفض أسعار الخبز الحر..

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية؛ لمتابعة خفض أسعار الخبز الحر في جميع مراكز ومدن المحافظة والوقوف على أى مخالفات أو شكاوى من المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة في هذا الجانب بمراقبة الأسعار والتأكد من خفض أسعار السلع بنسب وخاصة الدقيق، وذلك بعد خفض سعر الطن حيث إنه من أهم وأبرز السلع الأساسية والاستراتيجية التي لا يستغني عنها المواطن.

كان محافظ أسيوط، قد أصدر تعليماته بتشكيل لجان من التموين والوحدات المحلية وبمتابعة من مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة للمرور الميداني ومراجعة مدى التزام المخابز السياحية على مستوى المحافظة بالأسعار والأوزان المقررة بعد تخفيض سعر الدقيق والتأكد من خفض أسعار رغيف الخبز الحر ومدى مطابقته للوزن المناسب والمواصفات والاشتراطات الواجب توافرها فيه إلى جانب التأكد من إعلان المخابز عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي ومعاقبة ومحاسبة المخابز غير المعلنة عن الأسعار والأوزان المناسبة للرغيف ونسبة التخفيض.

وأكد اللواء عصام سعد، أنه لن يسمح بإستغلال بعض أصحاب المخابز السياحية للمواطنين وأن الحملات مستمرة لمتابعة الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة مؤكدًا على استمرار المحافظة في مواجهتها الحازمة لكافة صور الغش التجاري وذلك من خلال خطة محكمة يجري تنفيذها عن طريق كافة الأجهزة المعنية.

وفي هذا الإطار شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة مكبرة برئاسة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين وبمشاركة مسئولي الوحدات المحلية ومأموري الضبط القضائي محمد حسانين ومحمد عبدالعال ومحسن موسي ومحمد الأمير المتابعة الميدانية بالمحافظة وعاطف سيد مركز السيطرة بالمحافظة استهدفت المرور على المخابز السياحية والإفرنجية للتأكد من التزام أصحاب المخابز بتوحيد سعر رغيف الخبز ورغيف الفينو لتحقيق نتائج إيجابية لصالح المواطن الذي يستهلك الخبز السياحي.

وأوضح وكيل وزارة التموين إنه بناءا على توجيهات الدكتاور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عصام سعد محافظ أسيوبط تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة أسعار الخبز السياحي بعد تخفيض سعر الدقيق استخراج 72% حيث تم الاتفاق مع أصحاب المخابز على أن الرغيف وزن 90 جرام يكون بجنيه واحد والرغيف وزن 65 جرام بمبلغ 75 قرش ووزن 45 جرام بمبلغ 50 قرش كما تم الاتفاق على أن الرغيف وزن 125جرام يكون بجنيهًا ونص وذلك عقب انخفاض سعر طن الدقيق وقد لاقت هذه المبادرة قبول من عدد كبير من أصحاب المخابز التي تم المرور عليها