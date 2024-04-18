عاجل
عاجل.. زلزال بقوة 5.6 درجة يهز إقليم توكات شمال تركيا تفاصيل اللحظات الأولى لتحطم طائرة مروحية عسكرية كينية
الخميس 18 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

استعدادا للقاء دريمز الغاني

محاضره فنيه من جوميز للاعبى الزمالك

جوميز
جوميز

ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة دريمز الغاني المقبلة في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وحرص المدير الفني على شرح العديد من الأمور الفنية والخططية خلال المحاضرة، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة بالمباراة المقبلة أمام بطل غانا.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له يوم الأحد المقبل الموافق 21 أبريل الجاري باستاد القاهرة الدولي.

الجريدة الورقية