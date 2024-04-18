ضابط أمريكي يكشف سبب الانسحاب المفاجئ للقوات الأوكرانية من مواقعها على الجبهة

صرح ضابط المخابرات السابق في الجيش الأمريكي، سكوت ريتر، بأن الجيش الروسي يهاجم القوات المسلحة الأوكرانية، بالقنابل الموجهة، ونتيجة لذلك تضطر قوات نظام كييف، إلى ترك مواقعها والتراجع.

وقال ريتر، خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "يعترف الجميع بالفعل أن الطيران الروسي يصل ببساطة، ويُسقط هذه القنابل الموجهة خارج نطاق عمل الدفاع الجوي الأوكراني".

وتابع: "نتيجة لذلك يُقتل جميع أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، ثم يتقدم الروس قليلا، ويتراجع الأوكرانيون، وتطير القنابل مرة أخرى في المناطق المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتدمر كل شيء ثم يتقدم الروس مرة أخرى".

وأوضح ريتر أن هذا الوضع سوف يستمر حتى تعود سلطات كييف إلى رشدها وتستسلم من أجل حل النزاع.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

مصادر: ضربة روسية ضخمة "شلت عصب الطاقة" الأوكراني

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

الخارجية الروسية: نحترم رغبة الصين لتعزيز التسوية في أوكرانيا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بلادها تحترم رغبة الصين في تعزيز تسوية عادلة للصراع في أوكرانيا.

وقالت زاخاروفا - في مؤتمر صحفي تعليقا على المبادئ الأربعة التي اقترحها الرئيس الصيني شي جين بينج لتسوية الأزمة في أوكرانيا نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم /الخميس/ - "إن المبادرة التي عبر عنها الرئيس الصيني شي جين بينج تتماشى مع الوثيقة التي صاغتها بكين بشأن موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية".

وأضافت المتحدثة :"أن بنود الخطة الصينية تتوافق مع الرؤية الروسية وتستحق أن تصبح أساسا لتسوية الأزمة الأوكرانية.. ونحن ممتنون لشركائنا الصينيين لفهمهم العميق للأسباب الجذرية للوضع برمته ولدفاعهم بقوة عن الموقف الذي يرى أن أي مناقشات حول تسوية الوضع لا طائل من ورائها دون مشاركة روسيا، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالحنا لا سيما في المجال الأمني".

وعلى صعيد آخر .. توقعت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ، زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي لبلادها في نهاية شهر مايو المقبل.

وتتهم روسيا القوات الأوكرانية بقصف محيط محطة زابوروجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا منذ مارس 2022.

ومن ناحية أخرى .. نفت الرئاسة الروسية (الكرملين) علمها باعتقال شخصين في ألمانيا بزعم أنهما يعملان لصالح الاستخبارات الروسية.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين: "ليس لدينا معلومات حول توقيف شخصين في ألمانيا، بزعم أنهما يعملان لصالح الأجهزة الخاصة الروسية".

وكانت وكالات أنباء روسية نقلت في وقت سابق من اليوم عن وسائل إعلام ألمانية أن السلطات الألمانية اعتقلت شخصين على صلة بأجهزة الأمن الروسية، كانا يعدان لتنفيذ تفجيرات داخل ألمانيا.