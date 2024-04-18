محافظ القاهرة: تكثيف الحملات الرقابية على المخابز خاصة السياحية

شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على كافة المخابز خاصة السياحية والافرنجية للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز السياحى بعد انخفاض أسعار الدقيق فى السوق المحلية ، مع التأكد من إعلان المخابز عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي فى مكان ظاهر.

حملة مكبرة على المخابز السياحية بالحى لضبط اسعار الخبز السياحي

وفى هذا السياق أشار مدير مديرية تموين القاهرة بأن إدارة تموين حى المرج قامت بحملة مكبرة على المخابز السياحية بالحى لضبط اسعار الخبز السياحي أسفرت عن تحرير محاضر لعدد من المخابز لعدم الإعلان عن السعر والوزن.

وأضاف مدير مديرية التموين أن الاجهزة الرقابية بالمديرية تمكنت خلال هذا الشهر من تحرير ٢٢١٧ محضر فى مجال المخابز ما بين انتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات ، وبيع خبز بأزيد من السعر الرسمى ، وعدم وجود سجلات للمخبز أو إدارة مخبز بدون ترخيص ، وفى مجال المواد البترولية تم تحرير ٦٣ محضر ضمت بيع بوتاجاز بأزيد من السعر الرسمى ، وتوقف محطات بنزين عن النشاط بدون إذن.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اكد على رفع درجة الإستعداد والجاهزية لاستقبال موسم توريد القمح هذا العام ٢٠٢٤ ، مشددًا على مديرية التموين بتسهيل إجراءات استقبال القمح بالصوامع، مع إزالة كافة العقبات أمام الموردين، وتقليل وقت الانتظار، والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظاً على المحصول، مع التأكيد على منع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين المخصصة لها، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسة تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة .

وشدد محافظ القاهرة على مسؤولى اللجان بإعداد تقرير يومى بالكميات التى يتم توريدها، مؤكدًا بأن الدولة تولى إهتمامًا بالغًا بمحصول القمح ولا تدخر جهداً فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين عند القيام بعملية التوريد .

وذكر ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة أنه تم الإنتهاء من استعداد الصوامع والشون والهناجر على مستوى المحافظة والتى ستبدأ في استقبال محصول القمح وفقاً للتوقيتات والضوابط المقررة لذلك، مشيرًا إلى أن مواقع التخزين للأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت 2 صومعة و2بنكر ومركز تجميع، كما تصل السعة التخزينية للقمح بنطاق محافظة القاهرة إلى 46000 طن، لافتًا إلى أن اماكن التشوين أو التخزين تشمل صومعتين الأولي في المطرية وقدرتها الاستيعابية 10000 طن والثانية فى التبين وتسع 4800 طن فضلًا عن وجود بنكرين علي مستوي المحافظة شمال وجنوب هما بنكر السلام وسعته 12000 طن وبنكر عزبة الوالدة بحلوان وطاقته الاستيعابية 7000 طن بالإضافة إلى مركز تجميع التبين ويتبع شركة جنوب وسعته 11000 طن.