أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة استمرار العمل على تحسين الهوية البصرية بالطريق الدائري بقطاع شرق النيل وذلك في المسافة ما بين اول طريق الاوتوستراد حتى النيل بطول 12 كيلومتر من خلال العمل في 5 قطاعات في الاتجاه الشمالي و6 قطاعات بالاتجاه الجنوبي بنطاق أحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة.

دهان المبانى على جانبى الطريق بألوان متناسقة وتركيب اللوحات الاعلانية والمضيئة مع إضافة بعض العناصر المميزة

وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال تطوير الهوية البصرية للطريق الدائرى، تتم بالتعاون مع جامعة عين شمس طبقا لرؤية عامة تتضمن تقسيم الطريق إلى قطاعات لانجاز الاعمال بها وفقًا لجدول زمنى محدد سينتهى بالتزامن مع قرب افتتاح المتحف المصرى الكبير، ويتضمن دهان المبانى على جانبى الطريق بألوان متناسقة وتركيب اللوحات الاعلانية والمضيئة مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارات وشاشات العرض وتوزيعها بشكل يعكس الحضارة المصرية وشعار المحافظة ، وربط محطات الـ BRT، ومواقف الميكروباصات، بهذه الهوية المميزة وعلى نحو يليق بمكانة المتحف الكبير السياحية حيث يعد افتتاحه حدثا ضخما سيجذب دائرة الضوء عالميًا لمصر، ويعكس النقلة الحضارية التى تسعى مصر لتحقيقها.

وياتي ذلك فى إطار خطة الدولة لتحسين الرؤية البصرية وإبراز العناصر الجمالية لمحيط المتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية إليه استعدادًا لافتتاحه.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى 2023 - 2024 حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من 8 مايو إلي 23 مايو 2024.



وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب ، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر .



وأشار أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو، وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهنى وما يعادله فى الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الخميس 16 مايو حتى الاربعاء 22 مايو، وامتحانات النقل للتعليم الفني من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 21 مايو وامتحانات النقل للتعليم الثانوي وما يعادلها من الاحد 12 مايو إلى الخميس 23 مايو.



وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه سيتم امتحان المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 29، 30 أبريل، ويتم امتحان الأنشطة التربوية ومواد التربية الرياضية لصفوف النقل الثانوي العام وفقًا لظروف كل إدارة تعليمية، ويتم امتحان المجالات العملية للإعدادية المهنية من يوم الأربعاء 8 مايو إلى يوم السبت 11 مايو.