قافلة توعوية عن "خطورة الهجرة غير الشرعية" بجامعة دمنهور

نظمت جامعة دمنهور، قافلة تنموية شاملة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري بقرية منشأة خياط بالكوم الأخضر مركز حوش عيسى، بمشاركة كليات (الطب البيطري - التمريض - التربية-الزراعة - العلوم )، وذلك تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور منى مبروك القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يأتي ذلك فى إطار حرص الجامعة على تنظيم قوافل توعوية ضمن جهود الدولة المصرية فى مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وقامت كلية التربية، بتقديم التوعية والتثقيف للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من خلال متطوعى طلاب الكلية، وتم التحدث مع أهل القرية حول خطورة تلك الظواهر وأضرارها وكيفية مناهضتها ودور المجتمع فى منعها ،كما تم نشر ثقافة لا للأمية ، وتم الإتفاق على فتح 21 فصل لمحو الأمية بمدرسة الكوم الأخضر بالقرية، بالإضافة إلى نشر الوعي حول أساليب التربية السليمة .

وقامت القافلة الصحية بكلية التمريض " بعمل مسح صحى لعدد (67) مواطن بقياس ضغط الدم واكتشاف مرض السكري ،وتم إعطاء تثقيف صحى لعدد(30) سيدة عن سرطان الثدى وطرق اكتشافه وتعليمهم كيفيه الفحص الذاتي للثدى عن باستخدام صور توضيحيه، وتثقيف صحى إلى (40 ) سيدة عن قضايا السكان وتنظيم الأسرة والوسائل المتاحة لتنظيم الاسرة وكيفيه استخدامها وشرح لاهم المميزات والعيوب عن كل وسيله ،وتثقيف صحى عن الامراض المزمنة مثل الضغط والسكر والالتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي لعدد (60) مواطن وتوزيع البورشور الخاص بتلك الامراض الموضح به أسباب المرض واعراضه وطرق علاجه وكيفيه الوقايه، بالإضافة إلى تثقيف صحى لعدد (25) مواطن عن نمط الحياه الصحي وممارسه الرياضه والاقلاع عن التدخين ومكافحه التعاطى وعلاج الادمان،وتوعية (15) سيدة عن رعاية الام الحامل والطفل وجدول تطعيمات الطفل واهميه الرضاعه الطبيعية.

وقامت كلية العلوم بقافلة للتحاليل الطبيه ،حيث تم عمل التحاليل الطبيه اللازمة والمتكامله لعدد (٧٥) حالة من أاهالي القرية شملت تحاليل ( وظائف كبد، وظائف كلى، فيروسات كبدية، سرعة الترسيب ،السكر ،الهيموجلوبين، الكوليسترول، الدهون الثلاثية).

ووقعت القافلة البيطرية بكلية الطب البيطري" الكشف البيطري على عدد ( 60) حالة من الأبقار و ( 30) من الجاموس فى تخصصات الباطنة، وعدد (25) من الابقار و(15 ) جاموس في تخصصات الأمراض المعدية، وعدد ( 30 ) من الابقار و (15 ) من الجاموس تخصص تناسليات، بالاضافة إلى عدد ( 200 ) من الدواجن ،وتم تقديم التوعية والتثقيف البيطري عن الأمراض المشتركة وطرق الوقاية وتقديم العلاج اللازم لهم .

وقدمت القافلة الزراعية، التوعية والإرشاد الزراعي وتم تشخيص (32) حالة للمشاكل المرضية التى تواجه المزارعين فى مشاتل محصول الأرز والتربس واللفحة النارية فى التفاح والدودة الدوارة ودودة الحشد الخريفى فى الذرة وايضا البياض الدقيقى واعفان الجذور فى البصل الأحمر وكيفية علاج هذه المشاكل تم توزيع عدد( 4 )عبوات مبيد حيوي ،عدد (3 )عبوات أحماض أمينية، عدد( 5 )عبوات عناصر صغري ، عدد( 10) نشرة توعوية للزراعات المختلفة ، إعداد( 5) برنامج تسميد وتغذية لزراعات الأرز والذرة والبصل الأحمر .