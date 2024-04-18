مياه الشرقية: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال فصل الصيف

أعلن المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ استعدادا لاستقبال فصل الصيف مع الأخذ في الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات الاستهلاك من قبل المواطنين، ومراجعة المناطق الساخنة والحلول المؤقتة والعاجلة.

ووجه عامر، بضرورة الإلتزام بخطط الصيانة الدورية لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطهير خطوط وشبكات الصرف الصحي تفادياً لحدوث أي انسدادات أو طفوحات ناجمة عن زيادة الاستهلاك، تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف أضافه إلى الإلتزام بأعمال الصيانة الوقائية وصيانة المعدات والطلمبات وتنفيذ خطط الصيانة الدورية للمعدات، وسرعة التعامل مع شكاوى الأعطال.

وطالب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، بسرعة التفقد الدوري للمعامل الخاصة بالمحطات وانتظام العمل بها، وضمان استخدامه كفاءة الأجهزة المستخدمة في تحليل العينات، لضمان تقديم الخدمة بأفضل جودة ممكنة، مع أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات وجميع مواقع العمل.

وأشار عامر، إلى أنه تم رصد وتحديد المناطق الساخنة التي يتم تغذيتها بالمناوبة، مع المتابعة المستمرة لها لضمان وصول المياه في أوقات المناوبة.

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، المواطنين بضرورة الحفاظ على المياه وزيادة الوعي المائي نحوها، واستخدامها أمثل استخدام في إطار الترشيد، والاهتمام بمتابعة كافة الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن 125، والعمل على حلها فورًا.

وفي سياق متصل، قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، إنه تنفيذا لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية التربية والتعليم؛ قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم زيارة ميدانية لطلاب مدرسة أبو حماد الثانوية الصناعية المشتركة لمحطة تنقية مياه العباسة المرشحة، تم خلالها عمل شرح مفصل لمراحل تنقية المياه، وتعريف الطلاب بدور الدولة في إنشاء هذه المحطات لإيصال كوب مياه نظيف للمواطنين، وكذلك لغرس ثقافة ترشيد استهلاك المياه لدى النشء.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه خلال الزيارة تم استعراض آلية رفع عينات المياه بكل مرحلة، وأهم المشاكل التي تواجه عمليات التنقية، ومراحل إنتاج الشبة والكلور، مرورا بخزانات المياه العكرة ثم المروقات والمرشحات بمراحلها المختلفة، وصولا لمرحلة إضافة الكلور النهائي، ومرور المياه إلى الخزانات الأرضية، ثم إلى الشبكة الخارجية للوصول للمنازل والمواقع المختلفة التي تغذيها المحطة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية التعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التربية والتعليم، لتنظيم زيارات ميدانية لطلاب المدارس لمحطات مياه الشرب، لتعريفهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة، وكذلك أهمية الحفاظ على البيئة من التلوث.