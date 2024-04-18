عاجل.. بالأسماء مصابي حادث الخطارة باسوان

وقع حادث بين ميكروباص وسيارة ربع نقل، بطريق ابوالريش الخطار، وعلي الفور هرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، لنقل المصابين داخل مستشفى الجامعة لتلقي العلاج اللازم حيث أسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص وهم .

احمد عادل محمد 25عام الحكروب

سيد حسن خليفه 45 عام كسر بالقدم اليسري، فاطمه الطاهر محمد 50 جرح بالرأس والقدم اليمني، سعد صالح محمد 50عام جرح بالقدم اليسري والفك، حمزة حسن علي كسر بالقدم اليسري وجرح، احمد عبدالله احمد 25عام جرح بالرقبه، محمود النادى عبدالعال 20عام سائق ، احمد رجب حمدناالله 26عام.

تلقي مدير أمن أسوان إخطار يفيد بوقوع حادث علي طريق الخطارة بين سيارة ربع نقل وميكروباص، وعلي الفور توجه الي مكان الحادث الجهات الامنيه لتحقيق تن اسباب الحادث ورفع أثاره حتي تسير حركة المرور بشكل طبيعي .