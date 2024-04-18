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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تسليم وحدات الإسكان المتميز بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل

جهاز تنمية العبور
جهاز تنمية العبور

يبدأ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، يوم الاثنين الموافق 22/4/2024، وحتى يوم الخميس 13/6/2024، في تسليم وحدات الإسكان المتميز ذى الطابع الحديث بمدينة العبور الجديدة.

وأكد الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم 45 عمارة بها ۱۰۸۰ وحدة سكنية بمنطقة عمارات الزهور - بالحي ۳۹ " منطقة٢٦٠٠ فدان سابقاً " بالمدينة، وذلك وفقا لمواعيدٍ محددة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 1 و53، يوم الإثنين 22/4/2024، ووحدات العمارتين 2 و54، يوم الثلاثاء 23/4/2024، ووحدات العمارتين 3 و55، يوم الأربعاء 24/4/2024، ووحدات العمارتين 4 و56، يوم الإثنين 29/4/2024، ووحدات العمارتين 5 و57، يوم الثلاثاء 30/4/2024، ووحدات العمارتين، 6 و58، يوم الأربعاء 1/5/2024، ووحدات العمارتين 7 و59، يوم الثلاثاء 7/5/2024، ووحدات العمارتين 8 و60، يوم الأربعاء 8/5/2024، ووحدات العمارتين 9 و61، يوم الخميس 9/5/2024، ووحدات العمارتين 10 و62، يوم الإثنين 13/5/2024، ووحدات العمارتين 11 و63، يوم الثلاثاء 14/5/2024، ووحدات العمارتين 12 و64، يوم الأربعاء 15/5/2024.

وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 13 و65، يوم الإثنين 20/5/2024، ووحدات العمارتين 14 و66، يوم الثلاثاء 21/5/2024، ووحدات العمارتين 15 و67، يوم الأربعاء 22/5/2024، ووحدات العمارتين 16 و68، يوم الإثنين 27/5/2024، ووحدات العمارتين 17 و69، يوم الثلاثاء 28/5/2024، ووحدات العمارتين 18 و71، يوم الأربعاء 29/5/2024، ووحدات العمارتين 19 و72، يوم الإثنين 3/6/2024، ووحدات العمارتين 20 و47، يوم الثلاثاء 4/6/2024، ووحدات العمارتين 48 و49، يوم الأربعاء 5/6/2024، ووحدات العمارتين 50 و51، يوم الإثنين 10/6/2024، ووحدات العمارة 52،  يوم الثلاثاء 11/6/2024.

وقال تم تخصيص يومي الأربعاء والخميس 12 و13 //2024، للذين تخلفوا عن الاستلام، مشيراً إلى أنه على العملاء الفائزين بالوحدات التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع الجامعة بمدينة العبور لتسوية الموقف المالي، ومراجعة جهاز المدينة بالمستندات الخاصة بالوحدة قبل الاستلام.

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