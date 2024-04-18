عاجل .. الإعدام لعامل أنهى حياة زميله بعد هتك عرضه خوفًا من افتضاح أمره

حكمت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد المنعم الشناوي، على عامل بالإعدام شنقًا، لاتهامه بقتل زميل له بعد هتك عرضه خوفا من افتضاح أمره.

وقائع القضية

وكانت وقائع القضية رقم 36505 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة باب شرقي، بالعثور على جثة مجهولة الهوية داخل إحدى الحدائق بنطاق القسم.

ووفقًا للتحقيقات، فإنه حال العثور على جثة مجهولة الهوية، انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ وتبين وجود جثمان لشخص مجهول الهوية، عاري الملابس من أسفل بإحدى المناطق المنخفضة بحديقة الشلالات.

عامل في جمع الكرتون والخردة

وكشفت التحقيقات قيام المتهم "م.س.ع" عامل في جمع الكرتون والخردة بارتكاب الواقعة، وأنه تعرف على المجني عليه بمناسبة عملهم في جمع القمامة والكرتون، واستدرجه إلى إحدى المناطق النائية بحديقة الشلالات لإبعاده عن أعين المارة وهتك عرضه بالقوة تحت التهديد.

وأشارت التحريات إلى أنه وخوفا افتضاح أمره بين أوساط العاملين في مجال جمع القمامة والكرتون قرر إزهاق روحه بأن استخلص قطعة قماش قام بتمزيقها من القميص الذي كان يرتديه وقام بلفه حول عنق المجني عليه من الخلف حتى لفظ أنفاسه، ووضع على الجثمان أوراق الأشجار وتركه وفر هاربًا.

تولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.