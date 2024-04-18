التشريعات القانونية وكفالة حق اليتيم ضمن نقاشات ثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم ضمن برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وفي السياق، نظمت مكتبة الطفل والشباب بسنورس محاضرة بعنوان "التشريعات القانونية وكفالة حق اليتيم" حاضر خلالها احمد حلمي، والذي بدأ كلمته عن أن كل الأديان السماوية أهتمت بالطفل وعلى رأسها الدين الإسلامي الذي جعل من المال والبنون زينة الحياة الدنيا لذلك فإن الدساتير والقوانين اهتمت بتوفير بيئة سليمة لرعاية الأطفال وكفالتهم لذلك نصت المواثيق الدولية على حماية حق اليتيم ومنها مادة (20) من اتفاقية حقوق الطفل وأيضاً في قانون الطفل المصري الذي فرض نظام حماية لكفالة الأطفال وحق اليتيم لتوفير أسرة بديلة في حالة فقدانهم أسرهم.

وشهدت مكتبة الفيوم العامة ورشة لتعليم أساسيات الرسم والتظليل نفذتها الفنانة أسماء فريد محسن أخصائي الفنون التشكيلية بالفرع، بينما نظمت مكتبة الكعابي ورشة حكي لقصة بعنوان" الطيور الأربعة "للمؤلف عبد التواب يوسف سردتها للرواد أماني محمود احمد، تتحدث القصة عن حوار بين سيدنا ابراهيم والملك نمرود والطيور.

ونظم نادي أدب البادية ببيت ثقافة اطسا لقاء أدبي حول عادات البادية في العيد قدم اللقاء الشاعر هاني فرج، بديوان الوحدة المحلية بقرية تطون تحدث عن عادات وتقاليد البادية في العيد وتحدث ايضا عن مظاهر العيد وكيفية الاحتفال به حيث يقوم الناس بالتهاني والتبريكات لبعضهم البعض وتبدل الزيارات الاجتماعية والاسرية والحرص علي صلة الرحم كما يحرصون ايضا علي معاونة الفقراء وجلب مظاهر الفرحة والعيد عليهم كما تحدث في نهاية اللقاء عن استكمال ما كانو يقومون به خلال شهر رمضان الكريم من الحرص علي العبادات.

"تحرير سيناء وعودة الأرض".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وعقدت مكتبة سيلا الفرعية بالفيوم محاضرة بعنوان "تحرير سيناء وعودة الأرض" بمدرسة قصر شامة بقرية سيلا تحدث فيها نور حسين مدرس بمدرسة سيلا عن أنه فى السادس من أكتوبر العاشر من رمضان هجمت قواتنا المسلحة على العدو الصيهونى وحطمت خط برليف الذى كان يقولون انه لا يحطم واسترجاع الأرض من ايدى العدو الغاصب ولقاهم الجيش المصرى درسا لا ينسى، وكان هذا الانتصار بداية للوصول إلى تحرير سيناء.