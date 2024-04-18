قنا| سحب الأراضي التي لم يسدد ملاكها المستحقات فى مدينة الأمل

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن تم التشديد علي علي مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي سرعة سحب قطع الاراضى التى لم يقم اصحابها بسداد المستحقات المتبقية عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وبيّن المحافظ، أن اعمال البنية التحتية بمدينة الأمل تجرى على قدم وساق، حيث تم البدء في تنفيذ خطوط شبكات المياه و الغاز من خلال مد الخطوط على جوانب الطرق الرئيسية أسفل الأرصفة.

بما يسمح بإصلاح الأعطال مستقبلا دون إحداث أى أضرار فى طبقة الأسفلت أو تعطيل حركة السير، حفاظًا على المظهر الحضارى للمدينة.

وعقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الخميس اجتماعا موسعا لمتابعة تنفيذ اعمال البنية التحتية بمدينة الأمل، بحضور المسؤولين المعنيين.

وتقع مدينة الأمل تقع على مساحة 1539 فدان ‪تم تقسيمها إلى 11820 قطعة بمساحة 240 م لكل قطعة ، سيتم توزيعها على أعضاء 60 جمعية .

ومن المقرر أن تستوعب المدينة 250 ألف نسمة وسوف تضم العديد من المؤسسات الخدمية ( تعليمية – صحية – إدارية – اجتماعية – ثقافية – رياضية – أمنية – بريدية - محطات وقود – منشآت ترفيهية - مسطحات خضراء.

حضور الاجتماع:

حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس صالح محمد مدير عام مديرية الطرق والنقل.

والعميد عصام مقاول الهيئة العربية للتصنيع المسؤل عن التنفيذ و حمدى حسين مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة، و احمد أبو المجد مدير عام إدارة الشئون القانونية بالديوان العام ، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.

وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وأنور ياسين عضو مجلس أمناء مدينة الأمل ، ومسئولي شركة الغاز ، ومهندسى الهيئة العربية للتصنيع، الجهة المشرفة على تنفيذ أعمال تمهيد الطرق وعدد من القيادات التنفيذية.

تسليم العقود:

وفى نهاية مارس الماضي، سلم اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، عقود مدينة الأمل بنحع حمادى، شمال قنا، بقصر ثقافة قنا للمواطنين الذين قاموا بسداد المبالغ المالية المستحقة عليهم.