نجري من اجل صحة افضل.. ”المصـــري للتأميـــــن“ ينظم الماراثون الخامس مايو المقبل

تحت رعاية كل من وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية ينظم الاتحاد المصري للتأمين الماراثون السنوي الخامس، وذلـــــك يــــوم الجمعة المقبلة، بمركز شباب الجزيرة، بحضورمعالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور اسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تحت عنوان “ نجري من اجل صحة افضل".

واكد الدكتور علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين ان تنظيم الماراثون يأتي كجزء من مساهمات الاتحاد في مجال المسئولية الاجتماعية، وتشجيع جميع فئات المجتمع على أهمية ممارسة الرياضة.

وتجدر الإشارة إلى أن المشاركة مجانية ومن المتوقع مشاركة ما يقرب من 1500 مشارك هذا العام من كافة الفئات والأعمار بالإضافة للعاملين بشركات التأمين المصرية وشركات الوساطة وغيرها من الكيانات والمؤسسات التي تعمل ضمن منظومة التأمين المصري، كما سيضم الماراثون مجموعة كبيرة ومتعددة من المسابقات الرياضية والفاعليات، والتي تناسب كافة أفراد المجتمع من مختلف القدرات والفئات العمرية.

يشار الي أن تنظيم الاتحاد المصري للتأمين للماراثون في نسخته الخامسة يأتي في ضوء النجاح الذي حققه من قبل في تنظيم هذا الحدث لأربع مرات خلال الأعوام 2018 و2019 و2022و2023.