24 متدرب ببرنامج دور العلاج الطبيعي بجامعة قناة السويس

إستكمالًا للخطة التدريبية المتكاملة التي تنظمها جامعة قناة السويس لتدريب أفراد المجتمع، وفق توجيهات الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة بأهمية سد الإحتياجات التدريبية لأفراد المجتمع، وتنمية مهاراتهم، ورفع درجة الوعي والتثقيف الصحي بالأمراض الشائعة، وكيفية الوقاية والعلاج.

نظمت إدارة تدريب أفراد المجتمع بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة - برنامج تدريبي حول "دور العلاج الطبيعي في علاج مشاكل أمراض العظام الناتجة عن الأوضاع الخاطئة في بيئة العمل"، وذلك على مدار يومي 18,17 أبريل الجاري، شارك به عدد 24متدرب بمختلف القطاعات منها "مديرية الزراعة، مديرية الطرق والنقل ،الإدارة الطبية بالجامعة"

حاضر بالبرنامج الدكتورة ندى حلمي المدرس المساعد بقسم العلاج الطبيعي لأمراض العظام بكلية العلاج الطبيعي، والدكتور نادر السيد المعيد بالقسم.

ودار البرنامج حول تعريف المتدربين بالأوضاع الصحية والمناسبة خاصة خلال فترة العمل ،وتحديد مخاطر بيئة العمل ،وتقديم النصائح العلمية لتعديل الأوضاع الخاطئة، وكذلك ضرورة التغذية السليمة وممارسة الرياضة لتجنب مشاكل العظام .

هذا وأوضحت الدكتورة ندى حلمي أبرز النصائح العامة للمحافظة على الجسم كالتالي: "عدم الثبات ﻓﻲ وضعية واحدة لفترات طوﯾﻠﺔ تتجاوز نصف ﺳﺎﻋﺔ، المحافظة ﻋﻠﻰ وضعيات الجسم و المفاصل اﻵمنة أثناء العمل ، القيام بتغيير اﻷوﺿﺎع و المشي بعد الفترات الطويلة من الجلوس، القيام بعمل تمارين الإطالة و التمارين الحركية وتقوية العضلات

وأكمل الدكتور نادر السيد أن عوامل الخطر في بيئة العمل تتلخص في الوضعيات الغير السليمة للجسم ،وضعيات الجسم الثابتة لفترات طويلة ، الجهد البدني العالي ، الحركات المتكررة بكثرة ، التعرض للاهتزازات الشديدة، مخاطر اللمس للآلات الحادة والحرارة المرتفعة أو المنخفضة بشدة والرطوبة العالية .

وأعتمد البرنامج على التدريب العملي للمشاركين لبعض التمارين الرياضية الحركية ، والإطالة، وأوضاع الجلوس الصحيحة.

يأتي البرنامج بإشراف المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.