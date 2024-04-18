الخميس 18 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أستاذ علوم سياسية: إسرائيل المستفيدة من مسرحية الهجوم الإيراني (فيديو)

إيران وإسرائيل
إيران وإسرائيل

اتهم الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية، إيران بالتمثيل بعد هجومها على الاحتلال الإسرائيلي ووصف الهجوم بـ"المسرحية".

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قائد بالحرس الثوري: إيران قد تراجع عقيدتها النووية

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تقارير: أحداث أبريل 2024 جرت إيران لتنزل إلى الميدان عقب 40 عام من الاختباء

وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، إن الهجوم الإيراني ساعد في تغيير الرواية الإسرائيلية لمحور أساس التغطية الإعلامية أو حديث السياسين.

وأكد أن الهجوم الإيراني استفادت منه إيران من ناحية أنها ظهرت أنها قوية، وبالنسبة لإسرائيل فاستفادت منهم حيث أنها ساعدتها في تعزيز روايتها أنها دولة صغيرة مهددة بالقضاء عليها في أي وقت.

وأكد أن العالم بدأ ينسى الإبادة الجماعية في غزة بسبب الهجوم الإيراني، وتجاهل العالم الأعمال الإرهابية ضد الفلسطينين في الضفة الغربية حيث تحول الحوار إلى أن إسرائيل هي الضحية المهدد بالقضاء عليها في أي وقت.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرفض مبدأ الضغط على إسرائيل إطلاقاً، فهناك ضغط معنوي فقط حيث يقدمون النصائح دائما ولكن إسرائيل لا تسمع أي نصائح.

تفاصيل هجوم إيران على إسرائيل

في بداية أبريل، شنت إيران أول هجوم مباشر على الإطلاق ضد إسرائيل، ردًا على غارة يشتبه في أن إسرائيل نفذتها على مجمع دبلوماسي إيراني في دمشق. 

وقد أعلنت إسرائيل عزمها على الرد، ووفقًا لمجلة "فورين بوليسي"، فإن أمام إسرائيل ثلاث خيارات استراتيجية: استهداف البرنامج النووي الإيراني، والقادة الإيرانيين، أو المصالح الإيرانية داخل البلاد وخارجها، أو شن هجمات إلكترونية ضد وكلاء إيران.

يتبادل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومة طهران تصريحات متزايدة العدائية، تأتي في الوقت الذي تفكر فيه تل أبيب على ما يبدو في توجيه ضربة انتقامية سريعة ضد إيران، وهو ما طغى على جلسات مجلس الحرب المتواصلة.

 

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