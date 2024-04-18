تورجي: سعداء بأجواء بطولة أفريقيا للطائرة.. هدفنا الحفاظ على اللقب

أبدى أنور تورجي، المدير الفني لنادي مولودية بو سالم التونسي، سعادته بعد الفوز على انجز الإيفواري بنتيجة 3-0 ضمن ‏بطولة إفريقيا التي تقام في ضيافة النادي الأهلي في الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري‎.‎

وقال المدرب التونسي إن البعثة سعيدة بأجواء البطولة منذ البداية، مؤكدا أن الجميع متعاون مع الفريق للحصول على أكبر حالة ‏من التركيز الشديد في المباريات‎.‎

وأضاف تورجي أن الفريق يسير بخطى ثابتة في البطولة، ويسعى للحفاظ على اللقب الإفريقي الذي حققه الفريق الموسم الماضي ‏أمام الزمالك‎.‎

وأكد أنه لديه العديد من العناصر الشابة في الفريق يأمل في الفوز في جميع المباريات والذهاب إلي أبعد نقطة والتتويج باللقب ‏والتأهل لبطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولي في تاريخ القارة‎.‎

وأختتم المدرب تصريحاته: «أشكر الاتحاد الإفريقي والمسئولين في النادي الأهلي على التنظيم الرائع، وكل مطالب البعثة ‏متوفرة وهذا يساعدنا على التركيز في المباريات».‏

ضيف: الأهلي أقوى المرشحين للقب

أكد حسن ضيف المدير الفني لفريق أمل البليدة الجزائري أن فريق الطائرة بالنادي الأهلي يعتبر المرشح الأقوى للمنافسة على ‏لقب بطولة أفريقيا للكرة الطائرة التي تقام في ضيافة النادي الأهلي.‏

وأوضح أن بعثة فريقه تشعر بسعادة كبيرة بتنظيم النادي الأهلي للبطولة، وأثنى على حسن الاستقبال وتوفير كل ما يلزم منذ ‏اليوم الأول لانطلاق المنافسات.‏

وأشار المدير الفني للفريق الجزائري إلى أن فريقه قدم عرضا قويا أمام السجون الكيني، وأنه سعيد للغاية بأداء اللاعبين وقدرتهم ‏على تحقيق الفوز في مواجهة فريق يملك عناصر مميزة للغاية.‏

وأضاف أن فريقه حقق مكاسب فنية عديدة بالاحتكاك بمدارس قوية في الكرة الطائرة، متمنيا أن تشهد الفترة القادمة منافسة فريقه ‏على اللقب.

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