أوقاف البحر الأحمر تستقبل وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالغردقة

استقبل فضلية الشيخ هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر بديوان عام مديرية أوقاف البحر الأحمر ، صباح اليوم الخميس 18/4/2024 م القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالغردقة وكان ذلك في حضور الشيخ عبدالباسط عثمان أحمد مدير شئون الإدارات بالمديرية.

ورحب الشيخ هاني السباعي بهذه الزيارة مؤكدًا علي اعتزازه ومحبته لتلك الزيارات التي توثق أواصر المودة والمحبة والسلام بين أبناء الوطن الواحد، وعلى روح المحبة والإخاء التى تربط نسيج الشعب المصرى وتحقق الإنتماء وتزيد من أواصر المحبة بين كل أطيافه، وأن المحبة العميقة والعلاقات التى تربط بين الأوقاف والكنيسة كبيرة وعميقة، وأن هناك العديد من الروابط الثقافية والإنسانية.



جدير بالذكر أنه في ضوء الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف وتحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

سلمت أوقاف البحر الاحمر ٢ طن سلع تموينية عبارة عن ١ طن أرز و ١ طن سكر، لمديرية التضامن بالبحر الأحمر في حضور الشيخ هاني عنتر السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر وحسناء أحمد إبراهيم وكيل وزارة التضامن بالبحر الأحمر وعادل حسين مدير عام فرع الشركة القابضة لتجارة الجملة بالبحر الأحمر والشيخ عبدالباسط عثمان أحمد مدير شئون الإدارات بالمديرية.



هذا وقد سبق تسليم كمية (٢) طن من السلع الغذائية خلال شهر أبريل الحالي وبذلك يكون الكمية التي تم تسليمها خلال الشهر (٤) طن من السلع الغذائية

وقد تم توجيه هذه المواد الغذائية لتحسين أوضاع الأسر المحتاجة والأولي بالرعاية وتقديم الدعم لهم .

الاستقبال